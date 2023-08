As 7 interceptações do campo de treinamento de Baker Mayfield lançam dúvidas sobre o papel inicial dos Buccaneers

Tele Tampa Bay Buccaneers procurou um quarterback veterano para preencher o grande vazio deixado pela aposentadoria de Tom Brady no final da temporada de 2022 da NFL. Com uma sala QB liderada por um inexperiente Kyle Trask (64ª escolha do Draft de 2021 com um jogo da NFL em seu currículo), novo viajante Baker Mayfield marcou todas as caixas.

O ex-Browns, Panthers e Rams QB foi uma pechincha para o NFC Sul equipe: assinando um contrato de um ano no valor de até $ 8,5 milhões. Apesar de uma campanha ruim com os Panthers no início de 2022, que o viu chegar a 1–5 e apenas 6 touchdowns, ele terminou a temporada em alta no Los Angeles Rams.

A competição Bucs QB esquenta: Baker ou Trask serão suficientes?TW/@kyleburger

A passagem de Baker Mayfield pelos Rams provou ser a chave para sua reputação

Mayfield até recebeu elogios do treinador do RamsSean McVaycom atuações animadas (taxa de conclusão de 63,6%) que deram a LA uma faísca durante seus jogos finais.

Em janeiro, McVay deixou a porta aberta para Mayfield dizendo que “amou trabalhar com ele” e que “não poderia ter feito mais para melhorar” a percepção geral que teve após sua passagem fracassada nas Carolinas. “Foi enorme. Ele deixou uma grande impressão e acho que todos os seus companheiros ecoariam o mesmo sentimento”, disse ele.

Problemas de interceptação de Mayfield no campo de treinamento dos Bucs

Em Tampa, no entanto, Mayfield tem que se adaptar a um novo manual e sistema mais uma vez. O QB deixou os fãs preocupados ao lançar sete 7 interceptações até agora em 9 treinos com Baía de Tampa. É provável que seja muito cedo para julgar o novo quarterback do Bucs, mas lançou dúvidas em relação à sua competição com Kyle Trask para o trabalho QB1.

De acordo com Greg Auman, da Fox Sportsapesar dos problemas de interceptação de Mayfield no acampamento, ele se saiu “muito melhor do que Trask” no período de movimentação das correntes do treino de sábado.

Quem vai começar no QB para os Bucs em 2023: Baker Mayfield ou Kyle Trask?

Enquanto treinador principal Todd Bowles ainda não fez um anúncio, o sentimento claro no acampamento Bucs é que Mayfield ainda lidera a corrida QB. Suas reviravoltas, no entanto, não ajudaram sua causa.

Bowles falou à imprensa sobre a questão do turnover e deixou claro que é algo a ser evitado em todos os cenários: “Nunca se quer virar a bola. É sempre melhor jogar fora, na terra. tirar todas as torções agora que pudermos”.