As 7 principais maneiras de Baldur’s Gate 3 continuarem travando (2023)

Se Baldur’s Gate 3 está travando, claramente, seu PC não consegue lidar bem com isso. A culpa toda não é do seu PC, mas das configurações que o estão fazendo. No caso de Baldur’s Gate 3 travar, você pode ficar desanimado e frustrado ao mesmo tempo. Mas não se preocupe. Neste guia, veremos todas as maneiras de consertar o Baldur’s Gate 3 travando de uma vez por todas. Vamos começar.

O que causa o travamento do Baldur’s Gate 3?

A partir de agora, descobrimos vários motivos que podem travar Baldur’s Gate 3 com ou sem fornecer motivos específicos. Embora certamente existam resultados como erros de DLL ou erros de DirectX, outros erros são simplesmente acompanhados por um código que é muito difícil de entender ou não tem nenhum significado real associado a ele. No entanto, aqui estão algumas das razões mais populares que causam Baldur’s Gate 3 travando:

Memória insuficiente: Seu PC não é capaz de alocar a quantidade necessária de memória necessária para executar o Baldur’s Gate 3 com potência total. Isso geralmente acontece quando muitos aplicativos são abertos e mantidos em execução em segundo plano.

Sobreposição do sistema: Sobreposições são processos de exibição que aparecem na tela durante o jogo. Essas sobreposições desestabilizam o jogo porque ocupam muita memória e também durante a execução.

Superaquecimento: Se você joga Baldur's Gate 3 há muito tempo e agora ele mostra sinais de travamento e fechamento, provavelmente é porque seu PC ou laptop esquentou. Dê-lhe algum tempo para arrefecer ou guarde-o num local bem ventilado.

Driver gráfico desatualizado: Em um PC, o driver gráfico desempenha o papel mais importante durante os jogos. Se os drivers gráficos estiverem desatualizados, a maioria dos jogos irá travar ou até mesmo não abrir.

Embora esses sejam os motivos mais proeminentes para o travamento do Baldur’s Gate 3, certamente há muitos outros motivos que podem fazer com que o jogo feche abruptamente.

Como consertar Baldur’s Gate 3 continua travando com frequência

Se Baldur’s Gate 3 estiver travando, você não precisa se preocupar. Aqui listamos várias correções que garantirão que Baldur’s Gate 3 pare de travar.

Correção 1: reinicie o Portão de Baldur 3

Caso o seu jogo tenha hardware capaz e estava rodando o jogo bem antes, mas agora está travando, provavelmente uma reinicialização é uma saída. Se o seu jogo estiver travando desnecessariamente, isso pode ser facilmente corrigido reiniciando. Embora reiniciar o jogo seja uma opção interessante, você também pode reiniciar o seu PC.

Se você joga não apenas Baldur’s Gate 3, mas também outros jogos há algum tempo, e seu PC também não é novo, provavelmente é hora de atualizar os drivers gráficos. Com o tempo, os drivers da GPU envelhecem e causam problemas como Baldur’s Gate 3 travando. Aqui estão as etapas que você precisa seguir se quiser atualizar os drivers gráficos:

Imprensa janelas + R abrir Correr e digite dxdiag. Imprensa Digitar. Agora, mude para o Exibição 2 para saber mais sobre a marca e o modelo de sua GPU. Depois disso, acesse o site oficial do fabricante para baixar o driver. Aqui está o link para a Nvidia e aqui para a AMD. Escolha o número do modelo correto com base no modelo da sua placa gráfica e faça o download. Depois de baixado, extraia o arquivo e prossiga com a instalação. Quando a instalação estiver concluídareinicie o seu PC.

Depois de fazer tudo, inicie o Baldur’s Gate 3 e verifique se o jogo está travando ou não. Não chegue a uma conclusão muito rapidamente, espere e jogue por pelo menos 5 minutos para considerar. Se o seu Baldur’s Gate 3 ainda estiver travando, você pode passar para a próxima correção.

Correção 3: verifique sua conexão com a Internet

Baldur’s Gate 3 é o único jogo online cooperativo. Como resultado, se você quiser aproveitá-lo plenamente. Se a sua Internet estiver com defeito, o Baldur’s Gate 3 pode começar a travar repentinamente. Embora o motivo exato ainda não seja conhecido, descobrimos que muitos jogadores relataram que, devido à Internet, os jogos PvP e cooperativos estão fechando. No entanto, quando a Internet está ativa, o problema é raro.

Como Baldur’s Gate 3 ainda está em seus estágios iniciais após seu lançamento na semana passada, questões como essas são justas o suficiente. Se você não tem certeza sobre sua conexão com a Internet, aqui estão algumas coisas que você pode fazer:

Imprensa janelas + R e digite CMD no espaço disponibilizado. Agora, pressione Ctrl + Mudança + Digitar para abrir o prompt de comando como administrador. Agora, na janela de comando, digite: netsh winsock reset . Imprensa Digitar. Reinicie seu PC

Depois disso, você deve notar uma melhora na velocidade da internet. Outra coisa que você pode fazer é se aproximar do roteador ou usar uma conexão de Internet com fio. Certamente, existem muitas maneiras de melhorar a velocidade da conexão com a Internet, mas você também deve garantir que sua Internet seja rápida o suficiente para executar o jogo sem problemas.

Correção 4: mude a API de Vulkan para DirectX 11

A interface de programação do aplicativo gerencia a qualidade de renderização do jogo. Em geral, Vulkan é uma API de nível inferior que gerencia a interface dos jogos. Por outro lado, DirectX e OpenGL são interfaces de jogos de alto nível.

Enquanto Vulkan é a API de nível padrão disponível para executar o jogo, Baldur’s Gate 3 também oferece a opção de mudar para DirectX se você estiver enfrentando problemas. No nosso caso, o problema é Crashing. Aqui estão as etapas para alternar a API:

Abra Baldur’s Gate 3 na sua área de trabalho. Agora, em vez de clicar diretamente em Play, clique no botão Configurações botão ou seja, o Engrenagem ícone. Clique em Direct X 11. Agora, inicie o jogo clicando em Jogar.

É isso. Agora jogue o jogo por algum tempo para perceber se o jogo para abruptamente ou continua jogando. Se Baldur’s Gate 3 está travando novamentevá para a próxima correção.

Correção 5: altere o modo de energia

O motivo mais comum para o travamento do Baldur’s Gate 3 é um suprimento inadequado de energia e recursos. O principal problema por trás disso é ajustar o modo de energia. Normalmente, os PCs com Windows são definidos para as melhores configurações de gerenciamento de energia, mas não para desempenho. Como resultado, é necessário configurar seu sistema para fornecer o melhor desempenho. Aqui estão as etapas para alterar o modo de energia:

Clique no janelas botão. Clique em Configurações e você deve estar na guia Sistema. Do lado direito, clique em Energia e bateria. A opção de bateria estará disponível apenas se você usar um laptop. Agora, clique na alternância ao lado do Modo de energia e selecione Melhor performance no menu suspenso. Feche tudo.

Inicie o Baldur’s Gate 3 e comece a jogar e verifique se o jogo trava ou não. Se não, ótimo, caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 6: verifique a integridade dos arquivos do jogo

É extremamente possível que a corrupção do arquivo do jogo esteja levando o Baldur’s Gate 3 a travar abruptamente durante o jogo ou durante a abertura. Nesse caso, você precisa verificar a integridade dos arquivos do jogo. Fazer isso tem vários benefícios. Isso não apenas corrige o problema de travamento, mas também corrige problemas comuns, como FPS baixo, atrasos e gagueira. Se você não sabe como fazer, aqui estão os passos:

Abrir Vapor da área de trabalho. Depois disso, vá para Biblioteca. Clique em jogos. Agora, clique com o botão direito em Portão de Baldur 3. No menu suspenso, clique em Propriedades. Clique em Arquivos locais no painel esquerdo. Clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Agora, o Steam começará a verificar a integridade dos arquivos do jogo. Certamente, este é um processo longo e pode levar de 10 a 15 minutos, dependendo da sua conexão com a internet. Assim que estiver concluído, você também receberá uma notificação. Agora abra Baldur’s Gate 3 e verifique se o jogo trava ou não. Não deveria.

Correção 7: desativar a sobreposição do Steam

A sobreposição do Steam em si é muito monopolizadora de recursos. Como resultado, ele não permite que o jogo utilize os recursos completamente se executado em primeiro plano. A desativação da sobreposição do Steam deve ser feita antes de começar a jogar para evitar travamentos no jogo e problemas de carregamento. Aqui estão as etapas para desativar a sobreposição do Steam.

Lançar Vapor na área de trabalho ou clicando no botão do Windows. Depois disso, clique em Biblioteca. Clique com o botão direito em Portão de Baldur 3. No menu suspenso, clique em Propriedades. Mude para o No jogo Aba e desmarque Habilite o Steam Overlay durante o jogo. Feche tudo.

Depois de fazer isso, inicie o Baldur’s Gate 3 e verifique se o jogo ainda está travando ou não.

Dicas adicionais para corrigir se Baldur’s Gate 3 trava o tempo todo

Larian Studios, a empresa por trás de Baldur’s Gate 3, é extremamente famosa por títulos populares como Dungeons and Dragons. Até uma adaptação para o cinema foi feita ultimamente. Portanto, problemas de um jogo com um histórico de desenvolvedor tão bom são bastante raros.

No entanto, se você comprou o jogo, não deve se preocupar porque esses problemas não estão ocultos da Larian Studios e eles mesmos o reconheceram. Em breve você receberá um hotfix ou uma atualização de patch que corrigirá quase todos os problemas em andamento.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se Baldur’s Gate 3 travar abruptamente. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

