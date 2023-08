As 7 principais maneiras de corrigir o erro não é possível instalar o iOS 16 (2023)

O iOS 16 é a versão mais recente do sistema operacional móvel Apple iOS. É compatível com o iPhone 6s e posterior. A atualização para o iOS 16 é um procedimento fácil. Mas, recentemente, muitos usuários reclamaram de não conseguir instalar o erro do iOS 16. Continue lendo para saber como erro ao instalar o iOS 16.

Corrigir erro ao instalar o iOS 16 em iPhones

Este erro aparece principalmente devido a uma conexão de internet lenta. No entanto, existem muitas outras razões pelas quais isso pode ocorrer. Abaixo estão alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir esse problema:

Reinicie seu iPhone

Reinicie o seu iPhone antes de começar com diferentes métodos de solução de problemas para corrigir o problema. Reiniciar o iPhone pode corrigir pequenos bugs e problemas automaticamente.

Verifique se o seu dispositivo é compatível

Como mencionado acima, o iOS 16 é compatível com o iPhone 6s e posteriores. Se você tiver o iPhone 6 ou anterior, não poderá atualizá-lo. Você pode verificar a lista completa de dispositivos compatíveis com o iOS 16.

Redefinir Ajustes de Rede

A redefinição das configurações de rede não afetará nenhum dado, como aplicativos, fotos, vídeos etc. Redefinirá apenas as configurações de rede, como Wi-Fi e dados móveis. Aqui está como fazê-lo:

Role para baixo e clique em Transferir ou redefinir o iPhone .

. Clique em Redefinir > Redefinir configurações de rede.

Verifique a sua conexão com a internet

Às vezes, uma conexão ruim com a Internet pode ser responsável por esse problema. Verifique se você tem uma conexão de internet estável e tente atualizar seu iPhone novamente.

Limpe algum espaço de armazenamento no seu iPhone

Para atualizar seu iPhone para iOS 16, você precisa de pelo menos 2 GB de espaço de armazenamento gratuito. Veja como você pode verificar o armazenamento disponível no seu iPhone:

Abrir Configurações > Geral .

. Clique em Armazenamento do iPhone.

Desligue o modo de baixo consumo

Você pode enfrentar esse problema se o modo de baixo consumo de energia estiver ativado. Este modo, se ativado, desativa o iPhone de realizar tarefas que consomem muita energia. Aqui está como você pode desligá-lo:

Se nenhuma das etapas mencionadas acima puder ajudá-lo, você pode atualizar seu iPhone conectando-o ao seu PC usando o iTunes. Aqui está como você pode fazer isso:

Baixe o iTunes no seu PC.

Faça login usando seu Identificação da Apple e senha .

. Clique no seu dispositivo.

Em seguida, selecione, Resumo > Verificar atualização .

. Agora clique no Baixe e atualize

Empacotando

Foi assim que você pode Corrigir um erro que ocorreu após a instalação do iOS 16. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham conseguido corrigir esse problema. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se a vontade para deixar um comentário abaixo.

