As 8 principais maneiras de corrigir problemas de FPS baixo do Immortals of Aveum (2023)

Enfrentando FPS baixo enquanto joga Immortals of Aveum? Confira este guia para saber mais sobre as soluções rápidas.

Muitos usuários relataram que estão enfrentando problemas de baixo FPS no Immortals of Aveum. Isso está causando muitos problemas porque eles não conseguem jogar o jogo corretamente. Devido ao problema, os usuários estão muito frustrados e estão procurando algumas maneiras de corrigir o problema. Neste guia, listaremos algumas maneiras simples de resolver o problema que você está enfrentando. Então, vamos começar com ele.

O que é Immortals of Aveum Low FPS Issue?

Os usuários estão recebendo FPS baixo ao jogar Immortals of Aveum. Isso está causando muitos problemas para eles. No entanto, existem muitas razões pelas quais você pode enfrentar o problema. Vamos listar alguns dos motivos comuns relatados pelos usuários quando tentavam corrigir o problema. Vamos verificá-los antes de implementar os métodos.

Problema gráfico: Se você estiver enfrentando o problema, sugerimos que verifique se a memória gráfica do sistema é suficiente para executar o jogo ou não.

Requisitos de sistema: É importante que os usuários entendam se os requisitos do sistema de que seu PC será capaz de lidar com o jogo ou não.

Problemas de motorista: O problema de baixo FPS também pode causar se os gráficos e os drivers de rede não forem atualizados.

Arquivos Corrompidos: Se houver algum arquivo corrompido ou ausente na pasta de instalação do jogo, você não poderá executar o jogo corretamente.

Conexão de internet: A conexão com a Internet desempenha um papel importante na execução do jogo. Se o seu sistema não tiver uma conexão boa e estável com a Internet, você enfrentará vários problemas.

Correções rápidas para problemas de baixo FPS de Immortals of Aveum

Estamos aqui com algumas correções rápidas que podem ajudá-lo a resolver o problema sem complicações. Sugerimos que você os experimente, pois ajudou muitos usuários a resolver o problema.

Reinicie o dispositivo: Ao enfrentar o problema, a primeira coisa a fazer é reiniciar o dispositivo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs em seu sistema, devido aos quais o jogo está ficando com FPS baixo. Reiniciar o sistema provavelmente resolverá o problema.

Verifique se há atualização do driver de rede: I É importante que os usuários assegurem que estão usando o driver de rede atualizado. Se eles não atualizaram o driver, eles devem atualizá-lo primeiro; caso contrário, eles continuarão enfrentando o problema. Você pode verificar este guia para entender as etapas necessárias para atualizar o driver de rede.

Desativar antivírus: Os usuários devem tentar desabilitar o antivírus instalado em seu PC. O antivírus causa muitos problemas com os componentes do jogo. Consulte este guia para conhecer as etapas para desativar o antivírus.

Desative o Firewall do Windows: Assim como o antivírus, o firewall também causa muitos problemas para os usuários. Sugerimos que você tente executar o jogo depois de desativar o Firewall do Windows. Consulte este guia para conhecer as etapas para desativar o Firewall.

Desligue a VPN: Os usuários que usam a VPN devem desligá-la e verificar se o problema foi resolvido. Muitos usuários relataram que estavam usando a VPN, devido ao qual enfrentaram o problema.

Como corrijo problemas de FPS baixo do Immortals of Aveum?

Estamos aqui com correções detalhadas que ajudarão a resolver o problema de baixo FPS em Immortals of Aveum. O jogo pode estar enfrentando alguns problemas devido a alguns outros motivos, devido aos quais as soluções comuns não funcionaram. Confira estes métodos simples para resolver o problema facilmente.

Verifique os requisitos do sistema

Os usuários que enfrentam o problema de baixo FPS devem garantir que o sistema que estão usando possa executar o jogo. Muitos usuários tentaram executar o jogo em seu sistema, que não era capaz o suficiente para executar o jogo. É porque o sistema não atende aos requisitos mínimos para executá-lo. Assim, sugerimos que os usuários verifiquem se os requisitos do sistema do jogo que estão jogando são suficientes para rodar o jogo ou não.

Requisitos Mínimos do Sistema

Sistema operacional: Seu PC deve ter o Windows 10 ou superior

Seu PC deve ter o Windows 10 ou superior BATER: 8 GB ou mais

8 GB ou mais Gráficos: Seu sistema deve ter NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) ou Radeon RX 5700XT (8 GB)

Seu sistema deve ter NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) ou Radeon RX 5700XT (8 GB) Processador: Seu PC deve ter um Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X ou superior

Seu PC deve ter um Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X ou superior Versão DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Armazenar: 110 GB Necessário

Requisitos de sistema recomendados

Sistema operacional: Seu PC deve ter o Windows 11.

Seu PC deve ter o Windows 11. BATER: 16 GB ou mais

16 GB ou mais Gráficos: Seu sistema deve ter NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) ou AMD Radeon RX 6800XT (VRAM 16 GB)

Seu sistema deve ter NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) ou AMD Radeon RX 6800XT (VRAM 16 GB) Processador: Seu PC deve ter um Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 5700X ou superior

Seu PC deve ter um Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 5700X ou superior Versão DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Armazenar: 110 GB Necessário

Os usuários que enfrentam o problema de baixo FPS devem certificar-se de que estão usando um driver gráfico atualizado. Para quem não sabe, o driver gráfico desempenha um papel importante na execução do jogo. Se o driver gráfico do seu sistema não estiver funcionando corretamente, você enfrentará vários problemas com o jogo. Portanto, sugerimos que você verifique se o driver gráfico que você está usando em seu sistema está executando a versão mais recente. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Gerenciador de Dispositivos em seu sistema.

Agora, selecione o Adaptadores de vídeo e expandi-lo.

e expandi-lo. Depois disso, clique com o botão direito no motorista.

no motorista. Selecione a opção de Atualizar driver.

Aguarde até que o processo de atualização seja concluído.

Assim que o processo estiver concluído, então reinicie o sistema .

. Agora, execute o jogo e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Abaixe as configurações gráficas

Os usuários que enfrentam o problema no jogo também podem tentar diminuir as configurações gráficas. Há chances de que seu sistema não tenha memória gráfica suficiente, devido ao qual você está enfrentando o problema do Immortals of Aveum Low FPS. Sugerimos que você verifique se as configurações gráficas do jogo e do sistema estão corretas ou não.

Se as configurações gráficas do sistema estiverem altas e você ainda estiver enfrentando o problema, sugerimos que tente diminuir as configurações gráficas e verifique se o problema foi resolvido. Você pode tentar diminuir as configurações gráficas para horários diferentes. Se você vir um FPS mais alto, jogue o jogo nessa configuração.

Estamos sugerindo isso porque às vezes nosso sistema não é capaz de lidar com esses jogos com configurações mais altas. Pode ser devido à memória gráfica, RAM, armazenamento, processador e vários motivos diferentes. Portanto, tente jogar com um FPS mais alto depois de ajustar as configurações gráficas.

Reparar os arquivos do jogo

Se os usuários estiverem enfrentando o problema mesmo depois de baixar as configurações do jogo, sugerimos que você tente reparar os arquivos do jogo. Esperamos que possa haver alguns arquivos de jogo corrompidos ou arquivos de jogo ausentes devido aos quais os usuários estão enfrentando o problema.

Assim, será bom para os usuários reparar os arquivos do jogo e verificar se o problema foi resolvido. Muitos usuários fizeram isso para resolver o problema que estão enfrentando. Você pode verificar as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Loja de jogos .

. Agora, vá para o Biblioteca e selecione o jogo.

Clique com o botão direito nele.

nele. Após isso, selecione a opção de Propriedades .

. Selecione os Arquivos Instalados aba.

Clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Isso é importante para os usuários atualizarem a versão do DirectX se não a atualizarem por muito tempo. Além disso, muitos usuários têm o DirectX 12. Mas muitos usuários sugeriram que os jogadores deveriam tentar usar o DirectX 11, pois ele pode ajudar a resolver o problema.

O DirectX 11 é uma das versões mais eficientes e confiáveis ​​do DirectX e também pode funcionar com o seu sistema sem problemas. Portanto, será bom para você tentar fazer isso e verificar se o problema foi resolvido.

Os usuários devem continuar verificando as novas atualizações de patch, pois há chances de que os desenvolvedores estejam trabalhando na correção de pequenos bugs. Sabemos que o jogo foi lançado recentemente para usuários na loja de jogos. No entanto, há muitos problemas relatados pelos usuários.

Como os desenvolvedores estão trabalhando para consertá-lo, esperamos que eles também consertem o problema de baixo FPS dos gráficos do jogo, relatado por muitos jogadores. Portanto, será bom você ficar verificando as atualizações, pois eles lançarão as atualizações a qualquer momento. Você também pode sintonizar seus identificadores de mídia social, pois eles continuam postando novas atualizações sobre as correções de patch. Verifique as últimas atualizações de patch do jogo seguindo as etapas listadas abaixo.

Abra o Loja de jogos Steam .

. Clique com o botão direito no jogo depois de ir para Biblioteca .

no jogo depois de ir para . Verifique se qualquer atualização estão disponíveis ou não.

estão disponíveis ou não. Se houver novas atualizações disponíveis, download isto.

isto. Depois disso, reinicie o sistema para salvar as alterações.

Ao tentar jogar, verifique se você está usando a versão mais recente do Windows em seu PC. Muitos usuários tentaram jogar, mas estavam usando o Windows desatualizado, por isso continuavam enfrentando problemas com os aplicativos e jogos. O Windows ajuda os aplicativos e jogos a serem executados corretamente. Mas se o Windows não for atualizado, você enfrentará vários problemas. Listamos as etapas que você precisará seguir para verificar as atualizações mais recentes.

Abra o Menu Iniciar .

. Vou ao Configurações .

. Clique em atualização do Windows .

. Selecione os Verifique se há atualizações opção.

Download se houver novas atualizações disponíveis.

se houver novas atualizações disponíveis. Assim que as atualizações forem baixado e instalado, reinicie seu sistema.

Muitos usuários relataram o problema de baixo FPS. Listamos as várias soluções que ajudarão a resolver o problema. Se você tentou todos os métodos acima e ainda está enfrentando o mesmo problema, sugerimos que entre em contato com o suporte ao cliente e relate o problema. Depois de relatar o problema, a equipe de suporte certamente retornará com algumas soluções para ele. E se esse problema ocorrer para todos os usuários, eles enviarão algumas atualizações para corrigi-lo. Você pode contatá-los através da ajuda do correio.

Empacotando

Esperamos que este guia sobre o problema Immortals of Aveum Low FPS tenha sido útil para você. Tentamos listar todas as soluções possíveis pelas quais você poderá resolver o problema. Certifique-se de implementar as etapas listadas no guia. Além disso, se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários. Até então, continue visitando nosso site para mais conteúdo de jogos.

