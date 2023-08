As filhas de Maradona exigem justiça 1.000 dias após sua morte: a gangue de mafiosos vai cair

Óem 25 de novembro de 2020, Diego Maradona faleceu aos 60 anos em sua casa no bairro de San Andrés, na cidade de Tigre.

No dia 22 de agosto de 2023, marcando o milésimo dia desde o falecimento da grande lenda do futebol argentino, sua filha Gianina postou uma mensagem emocionante e sincera em sua conta do Instagram.

“O tempo não cura absolutamente nada, o tempo reorganiza alguns sentimentos, mas a dor é intransmissível”, observou ela.

“Você navega como pode, lutando com mil frentes abertas e um apelo constante por justiça.

“Dalma e eu não vou parar, eles não vão nos quebrar.

“Cada dia que passa é um dia a menos até nos encontrarmos novamente, onde quer que você esteja, espero que em paz com seu lindo sorriso.

“Você não pode consertar o que nunca existiu. 1.000 dias sem poder te abraçar, mas ainda carrego você comigo.

“Você está nas risadas dos seus netos, nos abraços da minha irmã, nos carinhos da mãe, em cada lembrança da linda família de fãs que você deixou!

Gianinna afirma que a morte de Maradona foi premeditada

Gianina Maradonaa ex-esposa de Sérgio Agüeropermanece firme em sua determinação de buscar clareza sobre todas as circunstâncias que cercam Maradonaa morte e mais uma vez apelou à justiça.

“Juro para vocês que aquela gangue de mafiosos cairá e então poderemos viver em paz”, observou ela.

“Não é apenas uma opinião pessoal, mas uma realidade apoiada por múltiplos relatos que expõem negligência e maus-tratos para com meu pai.

“Continue me enviando esses sinais que abraçam minha alma, me fazem sentir você e me incentivam a continuar.

“Obrigado por ser meu pai, sinto sua falta um pouco mais a cada dia!”