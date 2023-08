As fotos reminiscentes de Kim Kardashian causam um rebuliço, e ela prontamente as apaga

Kim Kardashian recentemente compartilhou um monte de fotos reminiscentes em sua mídia social, apenas para rapidamente Remova eles depois que fãs de olhos de águia perceberam algo inesperado.

O 42 anos A sensação do reality show presenteou seus seguidores com um carrossel de instantâneos, apresentando-a relaxando em um sofá com um amigo, vestida com uma roupa de duas peças da moda. Kim estava totalmente arrasando com uma peruca loira e maquiagem glam, e ela ainda conseguiu encaixar uma foto fofa com sua mãe Kris Jenner e irmã Kendall Jenner.

Instagram @kimkardashian

Legendando o post com um casual “Adoro encontrar fotos antigas no meu telefone ” Kim parecia estar no clima de alguma nostalgia. Mas não demorou muito para os fãs perceberem que seu modelador estava fazendo uma aparição sorrateira devido a uma fenda alta em sua saia. Sim, aquelas roupas íntimas capri transparentes não estavam planejando ficar escondidas!

Surpreendentemente, Kim Kardashian não aproveitou esta oportunidade para ligar a sua própria Skims marca. Em vez disso, ela fez uma retirada apressada e deletado toda a postagem. No entanto, a internet tem uma memória mais longa do que você imagina, e Reddit os usuários rapidamente aproveitaram o momento.

“Olhe para ela trabalhando naqueles Skims, pessoal“, comentou um usuário, ampliando o avistamento do modelador. Outro não conseguiu conter o riso, apontando:”Haha, você pode ver totalmente o modelador espreitando!” E quando você pensou que isso era tudo, alguns usuários voltaram sua atenção para aparência de Kim.

A controvérsia “blackfishing” de Kim Kardashian: Fãs questionam suas intenções e escolhas anteriores

Notável entre as conversas era a suspeita de que Kim poderia estar envolvido em “pesca negra“, um termo usado quando alguém é acusado de tentando parecer negro ou apropriando-se da cultura negra. Alguns comentários variaram de curiosidade sobre a raça que ela estava tentando imitar a críticas diretas de suas ações.

Um usuário questionou, “Que raça(s) ela está fingindo ser?” A imagem em questão deixou alguns fãs se perguntando se Kim estava alterando seu tom de pele. Outro usuário expressou forte desaprovação, dizendo: “Ela realmente se parece com um WOC. Ela precisa parar este st. É foda-rei enlouquecido.”

pessoas em Reddit também destacou um incidente passado em que Kim enfrentou reação por suas escolhas de penteado, acusando-a de apropriação cultural. Mesmo sua defesa em uma entrevista em 2021 não pareceu conquistar a todos. Kim explicou que costumava pentear o cabelo com base em sua filha noroestedesejos de, mas nem todos compraram.

No entanto Kim afirmou ter aprendido e crescido com base em suas experiências, muitos nas mídias sociais não acreditaram em suas explicações, rotulando-as como desculpas fracas. É claro que mesmo uma celebridade tão grande quanto Kim Kardashian não está imune ao calor das discussões e debates nas redes sociais!