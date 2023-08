As performances de pré-temporada de Brock Purdy levantam alarmes entre os torcedores do San Francisco 49ers

São Francisco 49ers fãs estão ficando cada vez mais preocupados com Brock Purdycom seu quarterback parecendo cada vez mais cansado durante a pré-temporada.

Tendo saído dos playoffs com uma lesão bastante grave no ombro, pensava-se que puroa batalha de ser um QB titular em Santa Clara não seria realmente com Trey Lancemas sim seu próprio cronograma de reabilitação.

Todas as indicações que saem da franquia são de que puro era o QB titular e isso não mudaria a menos que ele não estivesse saudável para o início da temporada.

Permitindo Jimmy Garoppolo deixar a equipe como agente livre foi uma jogada ousada considerando a falta de experiência tanto puro e Lança possuíam, mas havia confiança de que a história surpresa da temporada 2022 continuaria crescendo, assim como Kurt Warner fez com o St. Louis Rams.

No entanto, os desempenhos no início da pré-temporada diminuíram as expectativas com puroapesar de parecer saudável, luta para mostrar qualquer tipo de forma positiva em campo.

Raiders fizeram Purdy parecer pobre

No que vem se tornando comum na pré-temporada, o Las Vegas Raiders e 49ers participou de um amistoso misto entre as duas equipes.

Ao longo de dois dias, as equipes lutaram entre si em exercícios de jogo de baixo contato e práticas situacionais.

No entanto, um dominante invasores defesa causada puro problemas reais na sexta-feira, enquanto lutava para encontrar algum tipo de ritmo.

Ele esteve em campo por 39 jogadores no total e, nesse tempo, fez três interceptações e não parecia nada confiante em lançar a bola.

Se isso é uma ressaca de sua lesão no ombro não está claro, mas durante aquele treino ele não parecia um QB de qualidade inicial capaz de levar este elenco incrivelmente talentoso do 49ers ao Super Bowl.