Asia Shipping está NA PROCURA por novos profissionais

A Asia Shipping, multinacional brasileira que atua na gestão de processos logísticos de mercadorias tanto na importação quanto na exportação de cargas, utilizando diversos modais como o aéreo, marítimo e rodoviário, está com ótimas vagas no mercado. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, conheça a lista de opções disponíveis:

Analista de Pricing JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Desembaraço Aduaneiro – Exportação – São Paulo – SP – Efetivo: Prestar suporte ao cliente, fornecendo informações a respeito da exportação em diversas fases do processo. Manter contato com clientes internos e externos, fornecedores e demais envolvidos na cadeia logística, visando a liberação das mercadorias;

Assistente de Seguros Internacional – Santos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Suporte de Vendas JR – Campinas – SP – Efetivo.

Mais sobre a Asia Shipping

Sobre a Asia Shipping, é interessante frisar que, com 27 anos de existência, a companhia é considerada a maior integradora logística da América Latina e a única da região presente no Ranking dos 50 maiores agentes de carga do mundo figurando na 31ª posição.

Atualmente, a multinacional está presente em 12 países, com 40 escritórios no mundo, sendo 11 deles no Brasil, totalizando mais de 1.000 colaboradores, que são o coração de nossa empresa.

A Asia Shipping também é signatária do Pacto Global da ONU, assumindo a responsabilidade de contribuir para um desenvolvimento sustentável e influência no cumprimento dos objetivos para um mundo e futuro melhor em toda a cadeia logística. Outra iniciativa importante é o Movimento Nacional ODS, cujo principal objetivo é cumprir os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Asia Shipping já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.





