Assaí Atacadista anuncia mais de 200 VAGAS abertas em TODO O BRASIL

O Assaí Atacadista anuncia que estão abertas mais de 200 vagas em todo o Brasil. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade e visam contratar novos funcionários para unidades da companhia em São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros estados.

As vagas são para funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego no Assaí Atacadista. Os interessados poderão se inscrever através do site https://assai.gupy.io.

Pelo portal é possível fazer o cadastramento do currículo. É importante destacar que para iniciar a participação na seleção, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas on-line e presenciais. Confira os cargos.

Vagas Assaí Atacadista

Entre inúmeros cargos, o destaque é para atendente de loja com exigência de nível médio completo. É bom que o interessado tenha experiências prévias ou cursos que ossam comprovar que está apto para o cargo.

Atribuição Assaí Atacadista

Entre as atribuições deste cargo estão:

promover a venda dos produtos e serviços financeiros disponibilizados, através da abordagem ativa, com qualidade no atendimento e apresentação dos produtos mais adequados às expectativas de cada cliente;

efetuar o atendimento aos clientes, indagando suas pretensões,

visando garantir o sucesso das operações de vendas dos produtos disponibilizados; garantir a entrega de suas metas diárias e mensais; analisar e conferir os documentos apresentados pelos clientes, sinalizando situações que fujam às normas adotadas, visando minimizar as ocorrências de fraude

Além da remuneração prevista, o funcionário do Assaí Atacadista terá direito aos seguintes benefícios:



assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação, vale-transporte.

Para saber mais detalhes e vagas, acesse o link informado acima.

Outras vagas de emprego

Há vagas disponíveis em vários locais pelo Brasil. O processo seletivo da Caixa, SAP SP e outras empresas já somam mais de 800 oportunidades.

As contratações têm o intuito de preencher as vagas para estagiários e depois efetivar, caso o funcionário tenha um bom desempenho.

Em prol de auxiliar em sua busca, trouxemos uma lista com grandes oportunidades. Veja!

Vagas abertas

Além do Assaí Atacadista, confira outras chances de mudar de vida e as vagas abertas:

Mercado Pago

Os profissionais que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho devem se atentar às vagas do Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre.

As oportunidades são para os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Confira aqui

Secretaria da Administração Penitenciária

A SAP de São Paulo anuncia mais oportunidades. O novo edital visa contratação de estudantes dos ensinos médio e superior para vagas de estágio no órgão. O prazo de inscrições será aberto na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto.

Confira aqui

Globo

Os interessados que desejam trabalhar na maior emissora do Brasil podem se inscrever até o dia 20 de agosto. Vale lembrar que as vagas são para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e para o Distrito Federal.

Confira aqui

Caixa Econômica Federal

As vagas estarão abertas a partir do dia 15 de agosto e é direcionado para estudantes do ensino superior da área da economia.

É bom pontuar que a área de atuação será em Brasília.

Confira aqui

Mais oportunidades

Veja mais vagas disponíveis:

Grupo Prumo

O Grupo Prumo está com inscrições abertas para o seu mais recente processo seletivo. A oportunidade é para trabalhar no modelo de trabalho híbrido.

As vagas são para as localidades do Rio de Janeiro/RJ e São João da Barra/RJ. Interessados podem se inscrever até o dia 3 de setembro.

Confira aqui

HP

A HP, empresa de tecnologia conhecida por equipamentos como impressora, computadores e muitos outros acessórios, está com inscrições abertas. As vagas são para o novo processo seletivo.

A oportunidade é para atuação em Barueri/SP.

Confira aqui