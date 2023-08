Assaí Atacadista está com mais de 250 VAGAS ABERTAS!

O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que está entre as maiores empregadoras privadas do país, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho em aberto:

Operador de Loja – São Caetano do Sul – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Repositor de Frios (Fatiados de Queijos e Embutidos) – Fortaleza – CE – Atendimento;

Vendedor de Cartão – Serviços Financeiros – Cais do Porto – Fortaleza – CE – Venda Interna;

Operador de Caixa – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Diadema – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Assai – Cristo Rei – Várzea Grande – MT – Lojas / Shopping;

Operador de Loja Perecíveis – Vila Luzita – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Empacotador – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Açougueiro – São Bernardo do Campo – SP – Açougue;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Carapicuíba – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor de Cartão – Vila Luzita – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Empacotador – Santo André – SP – Lojas / Shopping;

Caixa – Messejana – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Assaí Atacadista

Sobre o Assaí Atacadista, é interessante frisar que, hoje, a rede tem quase 300 lojas, com mais de 70 mil colaboradores (as) que atuam com muita paixão por atender os clientes, desde pequenos e médios comerciantes e transformadores, até consumidores finais que buscam por variedade e economia, cumprindo a missão de abastecer os lares de milhares de brasileiros com alimentos e itens básicos.

Por fim, busca profissionais que tenham muita vontade de se desenvolver em um ambiente inclusivo, que respeita todos e todas, jeitos, raças, cores e crenças, além de muito dinâmico, repleto de desafios e oportunidades!

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

