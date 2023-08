Assassinatos em Gilgo Beach, ex-chefe de polícia preso por solicitar prostituta

James Burke – o ex-chefe da polícia do condado de Suffolk fortemente criticado por atrapalhar a investigação dos assassinatos de Gilgo Beach devido às suas ligações com profissionais do sexo – foi preso por solicitar uma profissional do sexo.

Assim como todos os olhares estão voltados para seu antigo feudo policial e para o caso do serial killer que ele estragou, o ex-chefe de polícia do condado de Suffolk, James Burke, foi preso esta manhã. As acusações não têm relação com Gilgo Beach – o relatório inicial do Newsday é sobre drogas. Sendo reservado: pic.twitter.com/p8iraA7qcz -Gus Garcia-Roberts (@ggarciaroberts) 22 de agosto de 2023

A prisão na manhã de terça-feira no Memorial da Guerra do Vietnã no condado de Suffolk é notável porque Burke era conhecido por frequentar profissionais do sexo quando era chefe da comunidade de Long Island, Nova York – de 2012 a 2015 – e muitos acreditam que foi por isso que ele estragou a investigação sobre os assassinatos de Gilgo Beach… já que todas as vítimas eram trabalhadoras do sexo.

Burke foi preso anteriormente em 2015 por espancar um suspeito sob custódia e acabou sendo condenado e cumpriu 46 meses de prisão.



O manejo incorreto do caso por Burke é apenas uma das várias falhas que descobrimos no documentário “TMZ Investigates: Gilgo Beach Serial Murders: Missed Warning Signs” … transmitido agora no Hulu.

Como informamos, Rex Heuermann foi preso e acusado de 3 dos assassinatos de Gilgo e é o principal suspeito do quarto.