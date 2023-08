ASSUSTADOR! Padaria BANIDA devido Urina e FEZES DE RATOS nos pães!

?Uma panificadora localizada no bairro de Chã da Jaqueira, em Maceió, foi interditada após uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária. A interdição ocorreu devido a várias irregularidades encontradas no local.

Irregularidades Encontradas na Padaria

Fezes e urina de ratos, bem como veneno para os roedores, foram encontrados próximos ao local de manipulação dos pães.

Além disso, a higienização do local foi considerada precária e os alimentos estavam sendo armazenados de forma inadequada. Produtos fora do prazo de validade também foram encontrados durante a inspeção.

Interdição e Consequências

A panificadora foi notificada e autuada, ficando banida por 30 dias. Durante esse período, o estabelecimento terá que se adequar às normas sanitárias para poder reabrir.

Caso as irregularidades persistam, o local poderá ser multado. A multa varia de R$ 180,00 a R$ 19 mil, sendo estabelecida de acordo com a gravidade das infrações encontradas.

A situação serve como um alerta para a necessidade de cumprir as normas sanitárias, a fim de garantir a saúde e a segurança dos consumidores. Falhas como as encontradas nessa panificadora colocam em risco a saúde da população e podem levar à interdição do estabelecimento, além de possíveis multas.

Por fim, é importante que a população esteja atenta e denuncie qualquer irregularidade que possa observar em estabelecimentos comerciais. A participação ativa da sociedade é essencial para garantir a segurança alimentar em nossa cidade.

Doenças Transmitidas por Ratos: Ameaças à Saúde Humana

O contato direto ou indireto com fezes e urina de ratos pode resultar em sérios problemas de saúde.Vamos explorar três doenças graves transmitidas por esses roedores: Leptospirose, Hantavirose, e Peste.

Leptospirose

A leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria leptospira. A transmissão para seres humanos ocorre principalmente através da urina de ratos e outros roedores.

Como se dá a transmissão

A leptospira penetra no organismo humano por meio da pele, especialmente se houver algum corte ou arranhão. Durante períodos de chuvas intensas, as águas podem invadir os buracos dos roedores, trazendo as bactérias para casas e vias públicas. Em ocasiões de inundações, a urina dos ratos se mistura com a lama das enchentes, criando um ambiente propício para a contaminação.

Sintomas

Os sintomas da leptospirose incluem febre, dor de cabeça, cansaço, dores musculares (especialmente na panturrilha), pele amarelada e calafrios. Esses sintomas geralmente aparecem de sete a quinze dias após a infecção. Se você tiver contato com água ou lama possivelmente contaminadas e começar a apresentar esses sintomas, procure imediatamente um hospital.

Hantavirose

A hantavirose é uma doença infecciosa grave causada pelo hantavírus. Os roedores são os principais transmissores dessa doença, e a infecção ocorre quando uma pessoa inala poeira contaminada com saliva, fezes ou urina desses animais.

Como se dá a transmissão

A infecção por hantavírus geralmente ocorre quando uma pessoa inala poeira contaminada em locais fechados onde o vírus esteja presente. Uma vez inalado, o vírus pode levar até 60 dias para provocar sintomas.

Sintomas

Os sintomas da hantavirose incluem febre, dores de cabeça, dores corporais e abdominais. Como esses sintomas também podem ser observados em gripes, pneumonias e dengue, o diagnóstico da hantavirose ainda na fase inicial é difícil. Entretanto, é importante identificar a doença o mais rápido possível para evitar o agravamento dos sintomas, como a tosse seca e a dificuldade de respirar.

Peste

A peste, também conhecida como “peste negra” ou “febre do rato”, é uma doença infecciosa aguda transmitida principalmente por picada de pulga infectada pela bactéria Yersinia pestis.

Como se dá a transmissão

A transmissão da peste ocorre principalmente através da picada de uma pulga infectada que vive em ratos. A doença teve um impacto enorme na Europa no século XIV, quando se espalhou rapidamente e matou cerca de 25 milhões de europeus.

Sintomas

Os sintomas da peste incluem febre alta, calafrios, dores de cabeça e musculares, e inchaço e dor nos gânglios linfáticos. Em alguns casos, manchas vermelhas e pretas podem aparecer na pele. Se não for tratada, a peste pode ser fatal.

Prevenção

Para prevenir essas doenças, é crucial manter o ambiente limpo e evitar o acúmulo de lixo, que pode atrair roedores. Além disso, evite o contato direto com água ou lama possivelmente contaminadas, especialmente durante ou após enchentes.