Aster está com VAGAS ABERTAS em diversos setores

A Aster, empresa de segurança e terceirização de serviços para condomínios residenciais, comerciais, empresas, shopping centers e bairros residenciais, está com cargos vagos no presente momento. Quer dizer, caso esteja buscando um novo trabalho, veja a lista de vagas disponíveis abaixo:

Assistente Operacional – Facilities – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vigilante – Condutor – Noturno – Cotia – SP – Portaria;

Analista Comercial de Vendas – Segurança Eletrônica – São Paulo – SP – Representação Comercial;

Estagiário (a) Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Representante Comercial – Segurança Eletrônica – São Paulo – SP;

Vendedor (a) – Segurança Eletrônica – São Paulo – SP – Venda Técnica: Representar a empresa e apresentar os produtos aos clientes em potencial; Gerenciar e desenvolver relacionamentos com clientes existentes; Identificar e prospectar novos clientes;

Representante Comercial – Limeira – SP – Representação Comercial.

Mais sobre a Aster

Sobre a Aster, é interessante destacar que a empresa está no mercado desde 2004 e também atua com portaria remota e implantação de projetos de segurança eletrônica, instalando sistemas de segurança, alarmes, CFTV e câmeras com inteligência artificial.

Além disso, presta serviços na cidade de São Paulo e algumas cidades do interior como Limeira, Araraquara, Campinas e região. Desde 2023, em Indaiatuba é sócia da Império Serviços. Busca, continuamente, a excelência na capacitação e motivação de seus colaboradores, a gestão e melhoria de processos e o uso de novas tecnologias, sempre respeitando as questões sociais e ambientais.

Por fim, hoje o time é formado por mais de 1200 funcionários que recebem treinamento e passam por avaliações técnicas e supervisão constante.

Como se candidatar em um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



