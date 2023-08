Astros deixam Fenway Park com a primeira varredura na estrada sobre o Red Sox

Nnão uma vez no Astros‘ 61 anos de história eles varreram o Red Sox de Boston no histórico Fenway Park… até agora.

HoustonA vitória de 7-4 na tarde de quarta-feira completou a primeira varredura da franquia no Soxcom a série servindo como um teste ácido para ambas as equipes quando agosto termina e a perseguição aos playoffs da MLB esquenta.

Astros apertam corrida AL West

O vermelho-quente Astros estão se aquecendo no momento certo da temporada. O reinado Série Mundial campeões venceram cinco jogos consecutivos e marcaram pelo menos seis corridas em cada um – incluindo uma explosão de 17 corridas em Detroit último domingo e uma explosão de 13 corridas no jogo de abertura do Boston Series.

A varredura da série estabelece uma corrida de divisão inesquecível enquanto o calendário muda para setembro. Os Astros estão agora empatados virtualmente com o Mariners de Seattle para o primeiro lugar no Liga Americana Oeste – por enquanto, o Marinheiros‘.571 porcentagem de vitórias os deixa um pouco à frente de Houston (0,570 por cento).

O rangers do Texas permanecem firmemente na imagem graças à sua porcentagem de vitórias de 0,568, e parece que a corrida para o oeste chegará ao limite em setembro.

“Danos causados” ao Red Sox

O Red Soxo slogan durante seu último Série Mundial O campeonato disputado em 2018 foi “causar danos”. Essa varredura em casa, entretanto, causa danos de um tipo muito diferente.

BostonO recorde de agora está em 69-65, à frente apenas do Ianques de Nova Iorque no Liga Americana Leste. O clube de Alex Cora está bem fora do ritmo na disputa pelo título da divisão e está sete jogos atrás da vaga final do wild card – o que significa, muito provavelmente, que não haverá beisebol em outubro em Parque Fenway este ano.

Isso se deve em grande parte à medíocre equipe de arremessadores de Boston. Entrando na quarta-feira, os arremessadores do Red Sox tinham uma ERA de equipe de 4,46, classificando-se em 10º lugar entre 15 times da Liga Americana. Sete arremessadores iniciaram pelo menos 10 jogos pelo Boston este ano, e apenas um – o destro de 24 anos Brian Belo – fez pelo menos 20 partidas.