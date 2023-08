Até quando os candidatos da lista de espera serão convocados?

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo facilitar o acesso ao ensino superior em instituições particulares. O FIES 2023 está com o processo de convocação da lista de espera em andamento, oferecendo oportunidades para estudantes que ainda desejam garantir uma vaga no ensino superior.

Como funciona a lista de espera do FIES 2023?

O FIES 2023 disponibilizou um total de 77.867 vagas em 1.265 instituições particulares. Após a chamada regular, as vagas que não foram ocupadas são preenchidas através da lista de espera. Os estudantes são convocados de acordo com a ordem de classificação.

A convocação dos selecionados pela lista de espera teve início em 18 de julho e segue até o dia 29 de agosto. É importante ressaltar que os estudantes convocados precisam complementar a inscrição em até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data de divulgação de sua pré-seleção.

Complementação da inscrição e validação das informações

Após a convocação, os estudantes devem fazer a complementação da inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, disponível no site do MEC. É necessário validar as informações declaradas no ato da inscrição, o que deve ser feito em até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição, diretamente na instituição responsável pela formação.

Contratação do financiamento

Após a validação das informações, os estudantes precisam comparecer a um agente financeiro com a documentação necessária para a contratação do financiamento. Esse procedimento deve ser realizado em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA).

É importante destacar que a matrícula do estudante só é efetivada após a realização de todos os procedimentos necessários.



“Considerando que não existe novo ranqueamento, após a publicação do resultado da chamada única, os participantes da lista de espera deverão, obrigatoriamente, acompanhar sua eventual pré-seleção, na página do Fies“, informa o MEC.

Isso significa que é fundamental que os estudantes acessem o sistema constantemente até o último dia, 29 de agosto, para conferir se foram pré-selecionados.

O pagamento do FIES 2023

Uma das vantagens do FIES é que o estudante só começa a pagar as mensalidades do curso de graduação após se formar. Esse financiamento permite que mais pessoas tenham a oportunidade de ingressar no ensino superior e realizar o sonho de conquistar um diploma.

É fundamental que os estudantes acompanhem constantemente o sistema e realizem todos os procedimentos necessários dentro dos prazos estabelecidos, para que sua matrícula seja efetivada e o financiamento seja contratado.