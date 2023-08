ATENÇÃO ÀS FINANÇAS! Alta nos preços voltam e deixam brasileiros preocupados com a INFLAÇÃO

A tendência de desaceleração da inflação brasileira, que vinha sendo observada desde fevereiro, sofreu uma reversão neste mês, com uma nova aceleração impulsionada principalmente pelo grupo de Transportes, que registrou um aumento de 1,50%.

Um destaque notável dentro desse grupo foi o significativo aumento no preço da gasolina, com um aumento de 4,75%.

Essa retomada na trajetória ascendente dos preços traz consigo a necessidade dos brasileiros se prepararem para enfrentar um cenário de aumento nos custos de diversos produtos, bem como, de serviços.

No mês de julho, o preço da cesta básica contendo os itens mais consumidos no país apresentou um aumento de 0,12%.

A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (11), por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Com a inflação voltando a ganhar força, a estabilidade dos preços torna-se mais desafiadora, afetando o poder de compra dos consumidores e exigindo um planejamento mais cuidadoso das despesas.

Portanto, é importante que os indivíduos estejam atentos às mudanças nos preços e considerem ajustes em seus orçamentos para lidar com esse ambiente econômico em evolução.

Por isso, preparamos essa leitura. Vem com a gente esclarecer várias dúvidas sobre o assunto.

Entenda melhor o que é o IPCA



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desempenha um papel crucial como o índice oficial de inflação no cenário brasileiro.

Para o ano de 2023, o Banco Central tem como alvo manter a inflação no centro da meta estabelecida, que é de 3,25%.

Vale pontuar que o IPCA abrange uma variedade de setores econômicos, fornecendo uma visão abrangente das tendências de preços. Assim, engloba categorias como por exemplo, alimentação e bebidas, habitação, saúde, transportes, educação, entre outros.

Dentro desse contexto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conduz pesquisas minuciosas em nove grupos distintos de produtos e serviços para calcular o IPCA, e o mês de julho trouxe consigo tanto a inflação de preços em cinco desses grupos quanto deflação em alguns produtos específicos.

Dessa forma, o resultado do mês de julho superou as expectativas do mercado, que projetava um aumento de 0,07% no índice.

Apesar disso, os analistas interpretam esse resultado de maneira favorável, atribuindo-o a uma desaceleração nos índices de inflação nos setores de serviços.

Isso sugere que, embora os preços tenham registrado aumentos em determinados segmentos, a inflação como um todo está sendo moderada por um contexto de menor pressão inflacionária nos serviços.

Inflações registradas pelo IPCA

No mês de julho, observou-se um panorama variado nos índices que compõem o IPCA. Assim, como mencionado anteriormente, cinco dos nove grupos registraram aumentos significativos, isto é registro de inflação.

Destacam-se, além do setor de transportes, os incrementos observados nos grupos de saúde e cuidados pessoais, assim como despesas pessoais. Por outro lado, grupos igualmente influentes, como alimentação e bebidas, bem como habitação, apresentaram quedas em seus valores.

A análise detalhada dos índices revela as seguintes variações percentuais em cada grupo:

Alimentação e bebidas: Experimentou uma queda de -0,46%, contribuindo para a dinâmica geral do IPCA;

Habitação: Registrou uma diminuição mais pronunciada, com -1,01% em seu índice, refletindo uma tendência de baixa;

Artigos de residência: Apresentou um leve aumento de 0,04%, sinalizando estabilidade nesse segmento;

Vestuário: Mostrou uma redução de -0,24% em seus valores, indicando uma leve queda nos preços;

Transportes: Destacou-se com uma elevação notável de 1,50%, influenciando de forma substancial no índice geral do IPCA;

Saúde e cuidados pessoais: Exibiu um aumento de 0,26%, demonstrando uma tendência positiva nesse setor;

Despesas pessoais: Apresentou um incremento de 0,38%, refletindo um cenário de aumento de gastos nesse domínio;

Educação: Mostrou um crescimento mais moderado, com uma variação de 0,13%;

Comunicação: Manteve-se praticamente estável, com uma variação mínima de -0,00%.

Resumo da inflação

A escalada da inflação foi impulsionada principalmente pelo setor de transporte, que apresentou um aumento de preços de 1,50% em julho, sendo notável o incremento de 4,75% no valor da gasolina.

Adicionalmente, também experimentaram índices de inflação o gás veicular (3,84%) e o etanol (1,57%), além do custo das passagens aéreas (4,97%) e dos veículos automotores novos (1,65%).

Por outro lado, os produtos alimentícios mantiveram-se em uma trajetória de deflação (redução de preços), contribuindo para conter um avanço maior no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O segmento de alimentação e bebidas registrou uma variação de -0,46%, com notáveis contribuições negativas de itens como feijão-carioca (-9,24%), óleo de soja (-4,77%), frango em pedaços (-2,64%), carnes (-2,14%) e leite longa vida (-1,86%).