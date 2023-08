ATENÇÃO! Bolsa Família irá pagar PARCELA EXTRA esse mês, 08; Confira

Agosto traz boas notícias para os beneficiários do Bolsa Família, com a inclusão de uma parcela extra no calendário deste mês. Cerca de seis milhões de famílias vulneráveis terão a oportunidade de receber um bônus de R$ 120.

Esse valor, liberado a cada dois meses, corresponde ao pagamento do tão conhecido Vale-Gás, também chamado de auxílio gás nacional.

Vale ressaltar que, esse benefício foi implementado em dezembro de 2021 como um recurso essencial para ajudar as famílias a lidar com os custos do gás de cozinha, um item fundamental na rotina de todos os lares.

A parcela extra proporcionada pelo programa é baseada em um cuidadoso cálculo, equivalendo a 100% da média nacional de preços do botijão de gás de 13 kg, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dessa forma, essa assistência visa mitigar os impactos financeiros que o alto custo do gás pode causar às famílias de baixa renda, permitindo-lhes uma utilização mais tranquila e acessível desse importante recurso doméstico.

Todavia, é importante destacar que o Vale-Gás é destinado exclusivamente a uma parcela específica de beneficiários do Bolsa Família.

Quem pode receber o pagamento extra do Bolsa Família?

Quem pode receber o pagamento extra do Bolsa Família?

Antes de tudo, vamos às vias de regras, para depois especificar o porquê o Vale-Gás não contempla todos os beneficiários do Bolsa Família.



Tendo em mente que, assim como qualquer assistência social prestada pelo Governo Federal, para ter direito a esse bônus é indispensável estar inscrito no CadÚnico. Além disso, outros critérios básicos são estabelecidos, confira:

Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606): A renda familiar per capita é calculada dividindo-se a renda total da família pelo número de membros que a compõem. Para ser elegível, a renda por pessoa não pode exceder meio salário mínimo;

Ter renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos: Além do critério de renda per capita, é possível se qualificar se a renda total da família não ultrapassar três salários mínimos vigentes;

Participar de programas de transferência de renda: Famílias com renda superior a três salários mínimos podem ser elegíveis se estiverem incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo. Esses programas podem oferecer subsídios ou benefícios para complementar a renda familiar;

Possuir beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas): O BPC/Loas é um benefício assistencial destinado a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Se um membro da família recebe esse benefício, isso pode tornar a família elegível para outros programas sociais.

Porém, é importante destacar que existe uma ordem de prioridade em relação a essa seleção, ainda mais criteriosa que a do Bolsa Família. Assim, esses critérios de elegibilidade citados acima, são apenas o básico para poder concorrer a essa transferência extra.

Condições prioritárias

Cadastros atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos dois anos;

Grupos com menor renda;

Núcleos familiares com maior quantidade de integrantes;

Famílias com mulheres que foram vítimas de violência doméstica;

Registros com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Condicionalidades do Bolsa Família

Por fim, mas não menos importante, para ter direito ao Vale-Gás do Bolsa Família é importante ainda cumprir as ‘condicionalidades’ estabelecidas pelo governo para a manutenção do recebimento dos benefícios do programa.

Antes de tudo, é importante esclarecer que, essas regras são compromissos que as famílias assumem para garantir um desenvolvimento pleno das crianças, adolescentes e gestantes, que são considerados grupos de maior vulnerabilidade dentro do grupo familiar.

Confira:

Acompanhamento pré-natal regular para gestantes;

Seguir o calendário nacional de vacinação para crianças;

Monitoramento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Atualização periódica do Cadastro Único.

Frequência escolar mínima para crianças e adolescentes (as crianças de 4 a 5 anos devem cumprir no mínimo 60% da frequência escolar, enquanto os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos, que não concluíram a educação básica, devem atingir pelo menos 75% de frequência escolar)

Enfim, essas regras, além de promoverem a inclusão social, visam garantir a melhoria das condições de vida das famílias beneficiárias e o desenvolvimento integral desses grupos. Dessa forma, contribuindo para a quebra do ciclo de pobreza e desigualdade.