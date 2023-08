Atenção! Caixa comunica período para REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA de saldo no FGTS; Confira!

A Caixa Econômica Federal divulgou um prazo de significativa importância relacionado à utilização do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Essa medida é uma prática rotineira realizada pelo banco estatal, dado que a Caixa desempenha o papel de administradora do Fundo de Garantia.

Quando um indivíduo é contratado formalmente, uma conta do FGTS é automaticamente criada em seu nome, sendo a Caixa. O banco assume a responsabilidade de gerenciar todos os recursos provenientes do Fundo de Garantia.

A instituição bancária permite a destinação de uma porção dos recursos do FGTS para investimentos de natureza pública. Isso inclui empréstimos ao governo federal voltados para projetos de saneamento, infraestrutura, entre outros.

Além disso, esses recursos podem ser utilizados para financiar transações imobiliárias realizadas por meio de outras entidades financeiras. No entanto, para viabilizar essa utilização, é necessário estabelecer critérios e limites para assegurar que não ocorra um esgotamento dos fundos disponíveis na conta.

Nesse contexto, a Caixa definiu um prazo para que as instituições financeiras apresentem suas propostas de alocação dos recursos do FGTS.

As instituições têm até o dia 29 de setembro como prazo máximo para submeterem essas propostas, visando a alocação dos recursos ao longo do ano de 2024.

Entenda melhor sobre a transferência de saldo no FGTS



Na realidade operacional, a Caixa Econômica Federal solicita aos agentes financeiros, incluindo bancos e instituições financeiras, que detalhem seus planos de utilização dos recursos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o próximo ano, ou seja, 2024.

Esse processo requer que esses agentes financeiros preparem e enviem uma proposta orçamentária específica, delineando como têm a intenção de alocar os fundos do Fundo de Garantia.

Essa proposta subsequente será submetida à análise e aprovação pelo Conselho Curador do FGTS, uma instância responsável pela supervisão e direcionamento dos recursos do fundo.

Dentro dessa proposta orçamentária, é essencial que sejam explicitamente indicados os montantes financeiros que estão designados para subsidiar e sustentar os diversos programas e iniciativas que serão financiados.

Em resumo, esse processo de planejamento e apresentação contribui para assegurar que os recursos do FGTS sejam empregados de maneira eficaz e alinhada com as prioridades e metas estabelecidas.

Aplicações que utilizam os recursos do Fundo de Garantia

Diversos programas essenciais para o progresso urbano e a qualidade de vida da população utilizam os recursos do FGTS. Eles abrangem uma variedade de setores e iniciativas, visando atender às necessidades cruciais da sociedade.

No setor de Habitação, existem programas como o Carta de Crédito Individual, que facilita a aquisição de moradias, e o Carta de Crédito Associativo, que permite a compra conjunta de imóveis.

Além disso, o Apoio à Produção de Habitações impulsiona a construção civil, enquanto o Pró-Moradia busca garantir moradias dignas para famílias de baixa renda.

O Pró-Cotista oferece condições de financiamento vantajosas, e o Financiamento de Material de Construção (FIMAC) apoia reformas e melhorias habitacionais.

Na área de Infraestrutura Urbana, o Pró-Cidades tanto no setor público quanto no privado financia projetos que melhoram a infraestrutura urbana.

O Pró-Transporte tem o objetivo de expandir e aprimorar os sistemas de transporte público. Enquanto o REFROTA renova a frota de veículos de transporte público e o RETREM moderniza os sistemas de transporte sobre trilhos.

Quanto ao Saneamento Básico, o programa Saneamento Para Todos atua nos setores público e privado, financiando projetos que buscam garantir o acesso universal a serviços essenciais.

Além disso, há também Operações Diversas, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que captam recursos para financiar empreendimentos no mercado imobiliário.

As Operações de Mercado de Capitais abrangem diversas transações financeiras que utilizam recursos do mercado de capitais para impulsionar projetos.

As Operações Urbanas Consorciadas são parcerias entre os setores público e privado para o desenvolvimento integrado de áreas urbanas, englobando melhorias em infraestrutura e uso do solo.

Esses programas refletem o compromisso em promover o crescimento sustentável das cidades, melhorando as condições de vida da população e impulsionando setores estratégicos da economia, tudo isso com base nos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).