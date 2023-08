Atenção clientes MENORES DE IDADE do NUBANK! Fintech divulga mais uma NOVIDADE

A oferta de contas digitais para menores é um dos recursos distintos disponibilizados pelo Nubank. Devido ao notável sucesso desse serviço, o banco recentemente introduziu uma significativa inovação relacionada ao mesmo.

A partir deste momento, a idade mínima requerida para se abrir uma conta no banco digital foi ajustada para 10 anos, anteriormente estabelecida em 12 anos.

O serviço de conta para menores é acessível a indivíduos com idades compreendidas entre 10 e 17 anos, funcionando como uma extensão da conta digital do responsável legal.

Essencialmente, esta modalidade permite aos pais ou responsáveis abrir uma conta vinculada à sua própria conta no Nubank, proporcionando aos jovens uma introdução responsável às finanças.

Dessa forma, ao alavancar a tecnologia do aplicativo da fintech, os pais podem monitorar e revisar as transações realizadas pelos filhos, promovendo tanto a educação financeira quanto a segurança das transações.

Em resumo, esta integração entre contas reforça a confiança e transparência na relação financeira entre pais e filhos, ao mesmo tempo em que prepara os jovens para uma gestão financeira saudável no futuro.

E então, quer saber muito mais sobre essa modalidade de conta destinada a menores de idade pelo Nubank? Então, prossiga com a leitura para esclarecer várias dúvidas relacionadas.

Novidades divulgadas pelo Nubank sobre a conta para menores de idade



Com base em um estudo conduzido em 2022 pelo Nubank, foi constatado que os jovens apresentam um nível de engajamento aproximadamente 20% superior em comparação com o grupo de indivíduos mais velhos.

O banco esclareceu que essa maior interação pode ser atribuída a um conjunto de fatores.

Uma das razões apontadas é que os pais e responsáveis agora possuem a capacidade de monitorar as transações realizadas por seus filhos de forma instantânea e em tempo real.

Isso tanto para aquelas efetuadas por meio do PIX quanto os gastos efetivados por meio do cartão de débito. Vale pontuar ainda que, a funcionalidade está limitada a essa capacidade de monitoramento.

Este recurso do Nubank oferece aos pais a oportunidade de manter um controle mais efetivo sobre as atividades financeiras de seus filhos. Promovendo com isso, uma abordagem mais educativa em relação às finanças.

Portanto, essa estruturação fornecida pela instituição financeira visa equilibrar a privacidade dos jovens com a supervisão necessária para garantir um uso responsável e consciente dos recursos financeiros.

Confira abaixo o que diz, Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil.

“Queremos estimular o diálogo familiar acerca do dinheiro, e a introdução da ferramenta de Controle Parental reflete o nosso compromisso em promover a educação financeira desde cedo, fortalecendo a relação entre pais e filhos nesse aspecto.”

Como ocorre o monitoramento?

O Nubank forneceu um guia detalhado sobre como os pais podem acessar e revisar essas informações importantes por meio do aplicativo. Assim, siga os passos abaixo para entender o processo:

Primeiramente, inicie o aplicativo e localize o ícone de perfil, geralmente representado por uma imagem, que pode ser a sua foto, caso já a tenha atualizado; Em seguida, toque no ícone de perfil para prosseguir; Na próxima tela, você encontrará a opção “Conta para menor de 18 anos”. Selecione essa opção para avançar para a próxima etapa; Se você estiver responsável por mais de uma conta vinculada a menores de 18 anos, poderá ver uma lista dessas contas. Escolha a conta específica da qual deseja visualizar as movimentações e prossiga tocando em “Continuar”; Por fim, na tela subsequente, o Histórico de Movimentações do mês estará acessível para você. Nesse histórico, você poderá examinar em detalhes todas as transações e atividades relacionadas à conta selecionada.

“Acreditamos que aprender sobre organização e controle financeiro é algo que deve começar cedo. Queremos incentivar os adolescentes a aprender a lidar com suas finanças, dando segurança e tranquilidade para os adultos.” Nota do Nubank.

Em resumo, essas etapas intuitivas permitem que os pais tenham um controle abrangente sobre as movimentações financeiras das contas de seus filhos menores de idade.

Através do aplicativo Nubank, essa tarefa se torna simples e acessível. Permitindo assim, que os pais estejam sempre informados sobre as atividades financeiras das contas sob sua responsabilidade.