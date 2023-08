ATENÇÃO! Governo comunica mudança no FGTS e divide opiniões de brasileiros

O Governo Federal está atualmente contemplando alterações no sistema de saque do FGTS. Vale pontuar que se trata de uma medida que poderá impactar positivamente mais de 14 milhões de cidadãos brasileiros.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um direito assegurado aos trabalhadores que são dispensados de seus empregos sem justa causa. No entanto, é fundamental compreender os detalhes das potenciais modificações que estão sendo consideradas.

Inicialmente concebido para permitir o saque apenas quando o trabalhador é desligado de seu emprego sem justa causa, o FGTS apresenta uma perspectiva de evolução. Atualmente, existe a possibilidade de efetuar retiradas do fundo mesmo durante a continuidade do vínculo empregatício.

Contudo, essa característica específica poderá ser objeto de mudanças num futuro próximo, sob a supervisão do Ministério do Trabalho e Emprego.

As propostas em discussão visam redefinir as circunstâncias em que os saques do FGTS podem ser realizados antes da rescisão contratual, com o intuito de alinhar o fundo com as necessidades e realidades do mercado de trabalho contemporâneo.

Quer entender mais sobre essas alterações propostas que tem o potencial não apenas de afetar a forma como os trabalhadores acessam seus recursos, mas também de influenciar a dinâmica econômica mais ampla do país? Continue essa leitura com a gente.

Entenda o porquê das mudanças propostas nos saques do FGTS

O conceito inicial de oferecer o saque-aniversário como uma ajuda aos trabalhadores frequentemente se transforma em um desafio inesperado.

Isso ocorre devido à peculiaridade do sistema: ao adotar o saque-aniversário, os indivíduos ficam impossibilitados de retirar o restante do saldo em caso de demissão.



Essa circunstância pode causar confusão e preocupações adicionais. Em vez de ter acesso completo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em uma situação de desligamento, quem já aderiu ao saque-aniversário só recebe a multa rescisória, ficando o saldo do FGTS retido.

Diante dessa realidade, o Ministério do Trabalho e Emprego está dedicando esforços para reformular essa situação. Uma proposta em discussão é permitir que o trabalhador tenha a liberdade de optar pelo saque-rescisão, automaticamente renunciando ao saque-aniversário.

Isso acarretaria na impossibilidade de retornar à modalidade de saque-aniversário posteriormente. O objetivo dessa iniciativa é proporcionar maior flexibilidade aos trabalhadores, possibilitando que escolham a opção que melhor se adequa às suas necessidades financeiras.

“É uma sacanagem. O cara é demitido e não pode sacar o saldo do FGTS. Vamos mandar um projeto de lei corrigindo essa distorção. O fundo é de quem? Não é do trabalhador? Deve ser usado como socorro em caso de desemprego”, pontuou Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

Com o intuito de incentivar a transição de volta ao saque-rescisão, o Governo Federal está planejando implementar incentivos atrativos.

Esses incentivos podem abranger vantagens financeiras adicionais ou outros estímulos que promovam a escolha dessa modalidade mais convencional de acesso ao FGTS em momentos de necessidade.

Dessa forma, espera-se que a proposta não apenas permita aos trabalhadores uma maior flexibilidade em suas escolhas financeiras. Mas também, promova a estabilidade econômica em períodos de transição profissional desafiadora.

Como funciona o saque aniversário?

O Saque-Aniversário, uma inovação introduzida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, é uma modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que oferece aos cidadãos uma opção flexível para acessar seus recursos.

Sob essa abordagem, os valores são acessíveis durante um período de 3 meses, contados a partir do mês de aniversário de cada indivíduo.

Por exemplo, se alguém tivesse comemorado seu aniversário em junho e optado por esse formato no ano passado, agora estaria diante da necessidade de agilizar o saque neste ano.

Isso se deve ao fato de que os fundos estarão disponíveis somente até o mês de agosto, tornando essencial a realização do saque dentro desse intervalo.

Portanto, o saque-Aniversário proporciona aos beneficiários uma oportunidade temporária e personalizada de acessar seus recursos do FGTS de maneira conveniente e alinhada ao seu aniversário.

É importante pontuar que, a opção de realizar saques no mês de aniversário constitui um privilégio voluntário associado ao FGTS. Isso significa que os trabalhadores não se encontram compelidos a efetuar a retirada desses montantes.

Dado o caráter não compulsório dessa alternativa, é imprescindível que os interessados notifiquem a Caixa Econômica Federal de sua intenção de receber essa parcela anual proveniente do Fundo de Garantia.