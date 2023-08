ATENÇÃO! Governo Federal enfrenta GRANDE PROBLEMA com o Bolsa Família

Com a crescente popularidade e relevância do Bolsa Família, o Governo Federal enfrenta uma situação delicada, pois encontra-se incapaz de verificar adequadamente o cumprimento das regras de elegibilidade do programa.

Após sua reestruturação e relançamento em março de 2023, o programa social ganhou força total, fornecendo auxílio financeiro significativo para famílias em situação de vulnerabilidade.

A nova versão do Bolsa Família foi aprimorada para garantir que as famílias beneficiárias com crianças e adolescentes em sua composição atendam a certas exigências específicas. Dentre elas, estão a manutenção de uma boa frequência escolar e a garantia de que as vacinas estejam sempre atualizadas.

Entretanto, um dos principais desafios enfrentados pelo governo é a falta de dados sobre a frequência escolar de aproximadamente um quarto das crianças e adolescentes pertencentes às famílias titulares do programa.

Essa lacuna nos dados pode ser atribuída a diversos fatores. Como por exemplo, dificuldades logísticas no processo de coleta e atualização das informações e falta de integração entre os sistemas educacionais e de saúde com o programa do Bolsa Família.

Em alguns casos, até mesmo a resistência de algumas famílias em fornecer os dados necessários.

Problemas associados a coleta de dados

Mesmo após quase seis meses desde o lançamento do Bolsa Família, a ausência de informações sobre esses aspectos cruciais, especialmente no âmbito educacional, representa um obstáculo significativo para a efetivação adequada do programa.



Essa lacuna de informações torna impossível afirmar com certeza se esses jovens estão realmente frequentando a escola, cumprindo assim as regras de elegibilidade do programa. No total, aproximadamente 19,2 milhões de crianças e adolescentes deveriam estar sujeitos a esse monitoramento.

Entretanto, até maio de 2023, o governo não havia obtido informações de 5,2 milhões de famílias, o que representa 27,47% desse público. Esses dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) em resposta à Lei de Acesso à Informação (LAI).

Condicionalidades do Bolsa Família para a educação:

Para fazer parte do Bolsa Família, é necessário atender a certos critérios relacionados à educação, como:

Garantir uma frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos;

E Frequência de 75%; para beneficiários entre seis e 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Essas exigências têm como objetivo primordial promover o acesso, a permanência e a efetiva escolarização dos beneficiários do programa. O governo busca, por meio dessas medidas, incentivar a participação ativa dos alunos nas escolas, o que pode impactar positivamente suas vidas e seu futuro.

Entretanto, é importante destacar que houve controvérsias em relação ao programa e sua execução em diferentes governos. Enquanto o governo Lula reconhece a existência de problemas, ele também argumenta que a responsabilidade por essas questões foi transferida para o governo Bolsonaro.

O acompanhamento do programa Bolsa Família é uma responsabilidade compartilhada entre a União, os estados e os municípios. Contudo, durante a gestão anterior, essa relação foi apontada como “desmantelada”, o que resultou em uma diminuição do foco e da prioridade dada às condicionalidades no âmbito do programa de transferência de renda.

Essa falta de priorização das condicionalidades pode ter impactado negativamente a eficácia do programa na promoção da educação e saúde das famílias beneficiárias.

Outras regras do Bolsa Família, além da frequência escolar

Todo grupo familiar tem direito ao Bolsa Família, desde que a renda mensal por pessoa não ultrapasse o limite de R$ 218. Esse cálculo é feito somando a renda de todos os integrantes da família e dividindo pelo número de pessoas, garantindo que o valor seja inferior ao estabelecido.

Além do critério de renda, algumas condições adicionais devem ser atendidas para que a família seja elegível aos benefícios. São elas:

Realização do acompanhamento pré-natal: A família deve assegurar que gestantes recebam o atendimento de saúde necessário durante a gravidez. Garantindo assim, uma gestação saudável e monitorada adequadamente;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação: É fundamental que todas as crianças da família estejam com as vacinas em dia, conforme o calendário nacional, para garantir a proteção contra doenças e a promoção da saúde infantil;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos: A família deve assegurar que crianças com idade inferior a 7 anos tenham seu estado nutricional monitorado. Isso inclui uma alimentação adequada e cuidados com a saúde;

Manter atualizado o Cadastro Único: A família deve fornecer informações precisas e atualizadas no Cadastro Único, que é um sistema do governo utilizado para identificar e selecionar os beneficiários de programas sociais. É necessário realizar essa atualização ao menos a cada 24 meses para garantir a continuidade dos benefícios.

Essas condicionalidades têm o objetivo de garantir que os recursos dos programas sociais sejam direcionados de forma justa e eficiente.