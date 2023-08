ATENÇÃO! Inscrições para concurso do MEC com 220 vagas terminam nesta segunda (28)

O Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas até hoje para o concurso público que oferece 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais. O certame, organizado pelo Cebraspe, é uma excelente oportunidade para profissionais que desejam atuar na área educacional e garantir estabilidade em suas carreiras.

Detalhes do Concurso MEC 2023

O concurso do MEC oferece remuneração de R$ 6.255,90 e carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário possuir formação superior em qualquer área do conhecimento, em instituição reconhecida pelo MEC. Das 220 vagas, 165 são destinadas à concorrência geral, 44 para pretos e pardos e 11 para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser realizadas no site da organizadora, com taxa de inscrição no valor de R$ 80. É importante ressaltar que os candidatos que optarem pela concorrência por cota de cor/raça deverão passar pelo processo de heteroidentificação, no qual será realizada uma avaliação pessoal para verificar se realmente são pretos ou pardos.

Caso o candidato não seja reconhecido como negro, poderá seguir concorrendo com os demais inscritos na ampla concorrência.

Etapas do Concurso MEC 2023

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 8 de outubro, em Brasília (DF). O horário ainda não foi informado, mas os candidatos devem ficar atentos ao site da organizadora para obterem todas as informações necessárias.

A prova objetiva contará com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Cada questão correta somará um ponto, e será reprovado o candidato que obtiver menos de dez pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, menos de 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos e/ou menos de 36 pontos nas duas provas.

Vagas e Classificação



O concurso irá classificar o dobro de candidatos para formar um cadastro de reserva. Serão aprovados 330 candidatos na ampla concorrência, 22 na cota por deficiência e 88 para candidatos negros.

É importante ressaltar que o prazo de validade da seleção é de dois anos, a contar da data final de homologação. Durante esse período, os candidatos aprovados poderão ser convocados de acordo com a necessidade do MEC.

Outras Vagas no Setor Público

Além do concurso do MEC, o governo federal planeja a abertura de 2.480 vagas em concursos públicos em 2023. Diversos órgãos federais realizarão concursos nos próximos meses, oferecendo oportunidades em diferentes áreas.

Entre os órgãos que terão concursos em breve estão as agências reguladoras, o Tesouro Nacional, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o Banco Central e o Ministério da Justiça. Também serão abertas vagas em duas carreiras transversais.

Confira abaixo a lista de vagas previstas para futuros concursos do governo federal em 2023:

Cargo Órgão Vagas Analista de comércio exterior Ministério da Indústria 50 Analista de políticas sociais Ministério da Gestão 500 Especialista em políticas públicas e gestão governamental Ministério da Gestão 150 Analista administrativo Previdência 15 Especialista em Previdência Previdência 25 Analista do Banco Central Banco Central 100 Auditor federal de finanças e controle Fazenda 40 Analista da CVM Fazenda 40 Inspetor da CVM Fazenda 20 Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas IBGE 275 Tecnologista em informações geográficas e estatísticas IBGE 312 Pesquisador em informações geográficas e estatísticas IBGE 8 Técnico IBGE 300 Analista de planejamento e orçamento Planejamento 300 Técnico de planejamento e pesquisa Ipea 80 Analista técnico administrativo Ministério da Justiça 100 Especialista em regulação de serviços públicos de energia Aneel 40 Especialista em regulação de saúde suplementar ANS 35 Especialista em regulação de aviação civil Anac 70 Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações Anatel 50 Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários Antaq 30 Especialista em regulação e vigilância sanitária Anvisa 50 Especialista em regulação de serviços de transportes terrestres ANTT 50 Especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico ANA 40 Total 2.480

As remunerações iniciais para as novas oportunidades variam de cerca de R$ 6.000 a R$ 21 mil, proporcionando aos aprovados uma excelente perspectiva de carreira e estabilidade financeira.

Excelente Oportunidade

O concurso público do MEC oferece uma grande oportunidade para profissionais que desejam atuar na área educacional. Com vagas para técnico em assuntos educacionais e remuneração atrativa, é uma excelente chance de garantir estabilidade e desenvolvimento profissional.

Além disso, o governo federal planeja a abertura de mais de 2.480 vagas em concursos públicos, oferecendo oportunidades em diversos órgãos e áreas de atuação. É importante ficar atento aos editais e prazos de inscrição para não perder nenhuma oportunidade.

Prepare-se com antecedência, estude e esteja preparado para aproveitar essas oportunidades de carreira no setor público. Invista no seu futuro e conquiste a estabilidade e o crescimento profissional que você merece!