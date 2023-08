Atenção motorista! Detran alerta para golpe em recursos de multa

O Detran alerta para golpe em recursos de multa, e com isso, é importante que os motoristas estejam atentos.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você, que utiliza as rodovias e avenidas regularmente, possa se prevenir de mais esse golpe que os criminosos aplicam a fim de extorquir dinheiro dos cidadãos de bem.

O que é recurso de multa?

Primeiramente, antes de obter as informações sobre o golpe em recursos de multa, é importante entender no que consiste esse termo.

Desse modo, o recurso de multa é um instrumento que o cidadão que deseja contestar uma penalidade imposta por uma infração de trânsito utiliza.

Esse recurso tem o objetivo de questionar a legalidade e a aplicação da multa, oferecendo a chance de anular ou reduzir a infração.

Portanto, o recurso de multa é um direito que todos os condutores possuem, para assim, assegurar-lhes a oportunidade de se defenderem.

Detran alerta para golpe em recursos de multa, veja os detalhes

Conforme já dito, os motoristas de todo o país estão enfrentando um novo desafio no cenário de infrações de trânsito: o golpe em recursos de multa.



Sendo assim, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emitiu um alerta após os condutores denunciarem uma prática fraudulenta que está prejudicando muitos indivíduos.

Dessa maneira, é essencial que todos os motoristas tenham atenção e cuidado com essa prática fraudulenta.

O que é o golpe do recurso contra multas?

O golpe em recursos de multa opera de maneira insidiosa. Isso porque, os golpistas identificam motoristas que enfrentam compensações de trânsito e oferecem serviços de recurso contra multas. No entanto, ao invés de agirem de boa-fé, eles recorrem a uma infração genérica que o motorista não cometeu, prejudicando ainda mais a situação da pessoa.

Como os golpistas agem durante esse golpe?

Os criminosos, muitas vezes, identificam condutores com seus nomes publicados no Diário Oficial do Estado, mesmo que informações pessoais tenham sido removidas por ingestão. Essa abordagem dá a eles uma fachada de hóspedes.

Desse modo, eles oferecem seus serviços de recurso contra multas, prometendo alívio das dívidas. Entretanto, suas intenções são puramente lucrativas.

Os perigos dos recursos fraudulentos: Prejuízos e falsa defesa

Paloma Pinheiro Bueno Trauer, chefe do setor de multas, ressalta a gravidade desses recursos fraudulentos. Muitas empresas nem sequer verificam a infração específica que o condutor cometeu antes de entrar com o recurso.

Isso resulta em defesas inconsistentes e, em última instância, ineficazes. Assim, os motoristas confiam nessas empresas e acabam pagando por uma defesa que não representa suas circunstâncias.

Ademais, geralmente, as empresas envolvidas nesse golpe não têm nenhuma ligação com órgãos estatais. Elas se aproveitam da confusão e desespero dos motoristas para oferecer serviços de recurso a preços exorbitantes.

Portanto, a falta de escrúpulos dessas empresas prejudica não apenas os motoristas, mas também a integridade do sistema de recursos de multas.

Números alarmantes: Estatísticas de multas em 2023

Segundo o Detran, até o momento, em 2023, já houve o registro de cerca de 342.940 multas, ultrapassando mais da metade do número total do ano anterior.

Além disso, as infrações médias lideram, representando 41,46% do total, seguidas pelas gravíssimas (26,18%) e graves (24,88%).

Sendo assim, as infrações que não possuem classificação compreendem 7,01% do total.

Como evitar cair no golpe em recurso de multa?

Diante do golpe em recursos de multa, o Detran-MS aconselha os motoristas a adotarem uma abordagem cautelosa ao contratar serviços de recurso contra multas.

Além disso, segundo o órgão, realizar uma avaliação completa da empresa antes de aceitar é essencial.

Ademais, o Detran recomenda que o condutor acompanhe o processo através do portal Meu Detran, para garantir transparência e segurança.

Como é o processo legal para recorrer de multas?

Por fim, outra maneira de evitar o golpe em recursos de multa, é essencial saber a maneira certa de realizar esse recurso.

Assim sendo, quando o condutor recebe a notificação sobre uma dedução, tem 30 dias para recorrer da decisão.

Ademais, após uma negação do primeiro recurso, ainda é possível apelar para o Jari (Junta Administrativa de Recursos de Infração) e o Cetran (Conselho Estadual de Trânsito), buscando uma resolução justa e legítima.

Além disso, em caso de dúvida, o Detran recomenda a busca por auxílio de um profissional especialista na legislação de trânsito.

Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre que o Detran alerta para golpe em recursos de multa