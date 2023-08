ATENÇÃO! Nubank tem novo investimento que registrou uma VALORIZAÇÃO superior a 700%

Nos dias de hoje, o Nubank se destaca como o banco digital de maior relevância em nosso país. Ao proporcionar uma ampla gama de serviços aos seus clientes, um em particular tem se destacado sobremaneira.

Estamos nos referindo a um investimento inovador da fintech que testemunhou um incrível aumento de valor, atingindo a impressionante marca de 700% de valorização. Este investimento é fundamentado na Nucoin, a moeda digital exclusiva da instituição financeira.

A Nucoin, lançada em março, emergiu como um fenômeno intrigante no cenário financeiro. Sua notável ascensão se baseia na tecnologia blockchain, mais especificamente na rede Polygon (MATIC).

Essa infraestrutura robusta tem permitido à moeda não apenas funcionar como uma unidade de valor digital, mas também oferecer uma experiência financeira mais versátil e eficiente para os detentores da moeda.

Assim, através da moeda digital própria, o Nubank tem demonstrado seu compromisso com a inovação e a diversificação de seus serviços, indo além das tradicionais ofertas bancárias.

A parceria com a rede Polygon reforça a solidez e a escalabilidade da Nucoin, abrindo portas para um futuro onde a tecnologia financeira e as criptomoedas podem se entrelaçar de maneira mais profunda e impactante.

Quer entender muito mais sobre esse investimento que tem se tornado tão atrativo nos últimos tempos? Reunimos em um só lugar muitas informações importantes para esclarecer diversas dúvidas comuns.

Como funciona a Nucoin, moeda digital do Nubank?



A Nucoin opera efetivamente como um criptoativo de utilidade, recompensando os usuários por seu engajamento com marcas preferidas no âmbito de uma rede de fidelidade inovadora.

No lançamento desta inovadora proposta, o banco introduziu a moeda digital aos seus clientes, permitindo agora a negociação das moedas via o aplicativo do Nubank, onde podem ser compradas e vendidas.

No mais recente relatório, datado do dia 12, cada unidade da Nucoin estava avaliada em R$ 0,08485. Notavelmente, ao longo do último mês, a moeda testemunhou uma impressionante valorização de mais de 725%, como relatado pela instituição bancária.

Além disso, vale destacar, o limite máximo de moedas disponíveis para oferta no mercado será fixado em 100 bilhões.

O comércio envolvendo as unidades monetárias digitais será conduzido diretamente pelo aplicativo da fintech, adotando um formato semelhante à negociação de outras criptomoedas na plataforma Nubank Cripto.

Contudo, é essencial notar que, diferentemente das moedas digitais tradicionais, não está prevista a existência de um mercado secundário para as Nucoins, tampouco a possibilidade de os usuários as transferirem para uma carteira privada.

Observação

O Nubank adota uma criptomoeda respaldada pelo sistema Prova de Autoridade (PoA). Essa tecnologia se baseia em múltiplos nós confiáveis na rede colaboram para processar e autenticar as transações.

Ao contrário do PoW empregado pelo Bitcoin e outras variantes, o PoA se destaca por demandar uma quantidade substancialmente menor de energia para validar as transações.

Benefícios da criptomoeda do Nubank

Antes de tudo, é importante pontuar que o Nubank adotou uma estratégia cuidadosamente planejada ao distribuir tokens entre seus clientes, levando em consideração o nível individual de relacionamento que cada cliente mantém com a empresa.

Dessa forma, foi estabelecida uma alocação mínima de 50 Nucoins, cujo valor atual equivale a R$ 4,24.

Então, de acordo com as informações fornecidas pelo Nubank, os clientes têm à disposição quatro maneiras distintas de adquirir esses tokens:

Airdrop Inicial: Como um gesto de apreço pelo histórico de relacionamento anterior com o Nubank, os clientes podem receber moedas gratuitamente;

Sorteio: Durante os primeiros seis meses, cada cliente tem a oportunidade de acumular até 50 bilhetes. Ademais, habilitando-os a participar de sorteios com prêmios que podem chegar até R$ 1 milhão;

Cashback em Nucoin: Além disso, os clientes receberão uma quantia fixa de moedas digitais para cada real gasto através dos cartões de débito e crédito do Nubank, assim como em compras de criptomoedas disponíveis na experiência Nubank Cripto, a qual é acessível por meio do aplicativo;

Participação Ativa na Comunidade: Aos clientes que demonstrarem um elevado grau de engajamento, será concedida a oportunidade de oferecer sugestões e feedback sobre o desenvolvimento futuro do protocolo e do produto Nucoin.

Opções adicionais

Por fim, o Nubank explicou que os clientes têm a opção de congelar seus Nucoins. Com isso, se possibilita avançar nos níveis do programa e aproveitar benefícios adicionais.

Tais vantagens englobam a obtenção de um retorno maior em Nucoins, bem como a obtenção de bilhetes para sorteios de prêmios. Além disso, em futuras atualizações, os clientes terão a capacidade de trocar seus Nucoins diretamente por dinheiro com outros clientes.

À medida que o tempo avança, os clientes que optarem por congelar seus Nucoins serão recompensados com vantagens cada vez mais significativas. Isso tanto no âmbito do ecossistema da plataforma Nubank, quanto por meio de parcerias externas que se integrarão à rede de fidelidade.

Em resumo, essa estratégia tem como objetivo primordial incentivar a participação ativa dos clientes e construir um relacionamento mais sólido e mutuamente benéfico.