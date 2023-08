ATENÇÃO! Prazo para receber mais de R$2.900 na CAIXA está acabando; veja como fazer

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma espécie de poupança destinada aos trabalhadores com carteira assinada. No entanto, o saque do saldo disponível nessa conta só pode ser feito em situações previstas em lei. Uma dessas situações é o saque-aniversário, que permite que o trabalhador resgate um valor pre-determinado do fundo no mês de seu aniversário.

Neste artigo, vamos abordar o prazo para realizar o saque-aniversário do FGTS na Caixa Econômica Federal, o valor que pode ser sacado e como fazer o resgate. Atenção: o prazo para o saque-aniversário de 2023 está chegando ao fim. Fique atento!

Cronograma do Saque-Aniversário do FGTS

O saque-aniversário do FGTS possui um cronograma específico para cada mês de aniversário. Confira abaixo as datas para realizar o saque-aniversário em 2023:

Mês de Aniversário Período para Sacar Janeiro 02/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 03/04 a 30/06 Maio 01/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 03/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 02/10 a 29/12 Novembro 01/11 a 31/01/2024 Dezembro 01/12 a 29/02/2024

Qual o Valor do Saque na Caixa?

O valor que pode ser sacado na Caixa Econômica Federal varia de acordo com o saldo disponível no FGTS. Além disso, também há uma parcela adicional a ser considerada. Confira as porcentagens e os valores adicionais de acordo com o saldo em conta:

Saldo no FGTS Porcentagem que pode sacar Parcela adicional até R$ 500,00 50% do valor do saldo – R$ 500,00 a R$ 1.000,00 40% do valor do saldo R$ 50,00 R$ 1.001,01 a R$ 5.000,00 30% do valor do saldo R$ 150,00 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% do valor do saldo R$ 650,00 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% do valor do saldo R$ 1.150,00 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% do valor do saldo R$ 1.900,00 mais que R$ 20.000,00 5% do valor do saldo R$ 2.900,00

Como Fazer o Saque-Aniversário na Caixa

Para optar pelo saque-aniversário do FGTS na Caixa, o trabalhador pode utilizar o aplicativo FGTS, disponível para dispositivos Android e iOS, ou acessar o site fgts.caixa.gov.br. Essas plataformas oferecem todas as informações necessárias para realizar o saque-aniversário de forma simples e segura.



Ademais, o prazo para realizar o saque-aniversário do FGTS na Caixa Econômica Federal está chegando ao fim. Portanto, se você faz aniversário no mês de junho, não deixe para a última hora. Aproveite para resgatar o valor disponível em sua conta do FGTS e utilize-o da melhor forma possível. Lembre-se de conferir o valor que pode ser sacado de acordo com o saldo disponível e a parcela adicional.

Não perca a oportunidade de utilizar o seu FGTS de maneira consciente e planejada. A Caixa Econômica Federal oferece todas as ferramentas necessárias para que você faça o saque-aniversário de forma rápida e segura. Acesse o aplicativo FGTS ou o site e aproveite os benefícios do seu fundo de garantia.