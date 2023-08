Atitude ‘diva’ de Justin Verlander causou problemas com Max Scherzer e o Mets

Tele New York Mets estão atualmente no meio de uma temporada sem Justin Verlander que foi despachado para o Houston Astros durante a baixa temporada.

A temporada deles se tornou uma espécie de farsa e a culpa pode ser colocada na porta de muitas pessoas diferentes.

Eles também estão agora sem Max Scherzer que foi negociado com o rangers do Texas. É provável que ambos os jogadores sejam introduzidos no Hall da Fama no futuro, mas a dupla nem sempre teve o melhor relacionamento um com o outro.

verlander a diva

Uma fonte falou com Mike Puma, do New York Post, sobre a situação e explicou que Verlander era uma diva e estava muito distante de seus companheiros de equipe no Mets.

Ele costumava reclamar sobre como o departamento de análise do Mets não estava no mesmo nível do Astros quando ele esteve pela primeira vez em Houston.

Isso é o que causou uma espécie de rixa com Scherzero resmungo constante.

O Mets, que ficou em sétimo lugar no beisebol com um ERA de equipe de 3,57 na última temporada, não teve o mesmo sucesso este ano, pois entrou no sábado com um ERA de 4,38, mais perto do fundo do que do topo.

“Nós meio que começamos com o pé esquerdo. Tudo o que poderia dar errado aconteceu cedo”, disse Verlander, como membro dos Astros, a repórteres no Yankee Stadium em 3 de agosto. batendo em todos os cilindros. Eu não posso responder exatamente por que isso acontece.”