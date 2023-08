Ativar kids.youtube.com Etapas para ativar o YouTube Kids (2023)

Com a tecnologia digital de hoje, as crianças têm acesso sem precedentes ao conteúdo, e o YouTube se tornou uma das plataformas mais populares para explorar vídeos com base em seus interesses.

O YouTube oferece uma riqueza de conteúdo, mas os pais geralmente se preocupam com os vídeos que seus filhos podem encontrar na plataforma. O YouTube Kids foi lançado para atender a essas preocupações. Ele oferece às crianças um ambiente seguro e organizado para assistir a vídeos adequados à idade e descobrir seu conteúdo favorito.

É relativamente simples ativar o YouTube Kids em uma smart TV usando kids.youtube.com/activate, e neste guia, você aprenderá as etapas necessárias para garantir que seu filho tenha uma experiência segura e envolvente no YouTube Kids mais adiante neste artigo. Então, vamos começar com o guia.

O que é kids.youtube.com/activate?

Este é o link para ativar o aplicativo do YouTube do seu filho em uma smart TV. Então, visite Kids.youtube.com/activate e crie uma conta infantil no YouTube. Quando você clicar em Entrar no aplicativo YouTube Kids, o aplicativo YouTube Kids gerará um código para você inserir. Portanto, você pode ativar o aplicativo YouTube Kids na sua smart TV ou caixa Android com o código de ativação do YouTube Kids.

Quais são os recursos do aplicativo YouTube Kids?

Usando o YouTube Kids, você pode monitorar seu filho com vários controles dos pais. Aqui estão alguns recursos importantes do YouTube Kids.

Até 8 perfis infantis podem ser criados no aplicativo YouTube Kids.

Você poderá remover vídeos e canais impróprios de todos os perfis se os bloquear.

No app YouTube Kids, você pode desativar a Pesquisa.

Qualquer perfil infantil pode ser verificado quanto ao histórico de exibição a qualquer momento.

Você pode definir limites de tempo para controlar o uso do aplicativo YouTube Kids.

Como instalar o YouTube Kids na Android TV

Com Android TV OS 7.0 e superior, você pode instalar o aplicativo YouTube Kids. É recomendável atualizar sua Android TV se ainda estiver usando uma versão mais antiga.

Para acessar a tela inicial, acesse o app Android TV. Vou ao aplicativos seção. Clique no Loja de jogos ícone para abri-lo. Escolha o Procurar ícone e tipo YouTube Kids na caixa de pesquisa. Nos resultados da pesquisa, selecione o ícone do YouTube Kids. Para baixar o aplicativo YouTube Kids, clique no Instalar botão. Na sua Android TV, abra o app YouTube Kids.

Ative Kids.youtube.com/activate em qualquer Smart TV

Você pode ativar facilmente o YouTube Kids usando as etapas fornecidas em qualquer Smart TV. Então, vamos conferir os passos:

Etapa 1: crie sua conta do YouTube Kids

Primeiro, você precisa criar uma conta do YouTube Kids no YouTubekids.com para seu(s) filho(s). Nesta seção, exploraremos como criar uma conta do YouTube Kids.

Acesse youtubekids.com em seu telefone ou PC.

No canto superior esquerdo, clique em Perfil com o Assistir de novo mensagem.

Faça com que um dos pais faça login clicando em Iniciar .

Você precisará ter uma conta do Gmail antes de poder selecionar Próximo

Digite o ano em que você nasceu para verificar sua idade e clique em Enviar . Observação: Você não pode configurar uma conta infantil do YouTube se o nome do seu filho for inserido aqui.

Você não pode configurar uma conta infantil do YouTube se o nome do seu filho for inserido aqui. Aqui, você pode selecionar ler o texto para ler em detalhes e, em seguida, selecionar Próximo para ver o que você pode fazer no YouTubekids.com.

Agora você será solicitado a fazer login com sua conta do Google como pai. Para entrar, clique em Entrar .

Se você clicar em Adicionar uma nova conta a atividade infantil do YouTube não será adicionada ao seu histórico do YouTube.

Para prosseguir com a configuração do perfil infantil do YouTube, uma janela pop-up solicitará que você faça login com sua conta do Gmail.

Com a conta do Google vinculada, você pode ver todo o histórico de pesquisa que seus filhos fizeram no YouTube ao visitar youtubekids.com.

Depois de concluir as etapas acima, você poderá ativar o YouTube Kids na sua TV e acessar o histórico de pesquisa de seu filho no YouTube.

Etapa 2: conecte o YouTube Kids à sua TV

Vamos começar discutindo como configurar o YouTube Kids na minha TV:

Na sua TV, inicie o app YouTube Kids.

Para verificar sua idade, digite sua data de nascimento.

Você pode escolher se quer entrar ou não. Isso forçará você a usar o YouTube Kids como convidado ou a ativar o aplicativo YouTube Kids na TV.

Nesse caso, o código de ativação do youtube kids e kids.youtube.com/activate aparecerão na sua TV.

No seu smartphone ou PC, acesse kids.youtube.com/activate.

Digite o código de ativação do YouTube Kids que aparece na TV.

Na tela da TV, selecione Enviar para verificar o código de ativação.

O conteúdo do YouTube Kids será carregado assim que o código de ativação e kids.youtube.com/activate forem confirmados.

Ative o Youtube Kids na LG Smart TV usando kids.youtube.com/activate

Vou ao Loja de conteúdo LG no menu principal da sua LG Smart TV enquanto estiver na tela inicial.

Procurar crianças do youtube e selecione o aplicativo.

Na sua LG Smart TV, baixe e instale o aplicativo YouTube Kids.

Para iniciar o aplicativo YouTube Kids, acesse o menu principal da TV LG.

Selecione Sim, faça meu login para usar o aplicativo infantil como convidado ou como usuário registrado.

Na tela da TV, anote o código de ativação do YouTube Kids. Por favor, não feche o aplicativo.

No seu smartphone ou PC, acesse kids.youtube.com/activate.

Em seguida, insira o código de ativação exibido na tela da TV.

Clique Conectar e faça login em sua conta do Gmail ou no perfil infantil do YouTube para crianças.

Ative o YouTube Kids na Apple TV usando kids.youtube.com/activate

Nas suas Apple TV vou ao Loja de aplicativos .

Faça uma busca por crianças do youtube .

Clique Pegar para obter o aplicativo gratuito do YouTube para crianças para sua Apple TV.

Depois que o aplicativo YouTube Kids for instalado, inicie-o.

Sempre que solicitado, escolha Sim, faça meu login .

Sua TV mostrará o código de ativação do YouTube Kids e solicitará que você acesse kids.youtube.com/activate.

Para ativar sua TV, acesse kids.youtube.com/activate true em um navegador e digite o código exibido na tela.

Escolher Conectar e faça login em sua conta do YouTube ou conta do Gmail, ou escolha o perfil infantil em youtubekids.com que você criou.

Ative no YouTube Kids na Samsung Smart TV usando kids.youtube.com/activate

No controle remoto da Samsung Smart TV, pressione o botão home.

Vá para aplicativos .

No menu, selecione o crianças do youtube app se ainda não estiver instalado na sua TV Samsung.

No canto superior direito, selecione aplicativos Samsung e use a lupa de pesquisa da Samsung.

Na sua TV Samsung, procure por crianças do youtube e selecione Instalar .

Depois de instalar o YouTube Kids, abra o aplicativo e selecione Sim, faça meu login .

Em um computador ou telefone, acesse kids.youtube.com/activate.

Clique Conectar depois de inserir o código de ativação na tela da TV.

Use sua conta do Gmail para fazer login ou selecione o perfil do YouTube Kids que você criou.

Dicas para uso seguro do YouTube Kids

Envolvimento parental: Embora o YouTube Kids seja uma plataforma segura, os pais ainda devem estar ativamente envolvidos na vida digital de seus filhos. Você pode envolver seu filho na exploração do aplicativo juntos, assistindo a vídeos e falando sobre o que ele acha interessante. Relatório de conteúdo: O YouTube Kids precisa ser notificado se encontrar algum conteúdo inapropriado ou enganoso. Dessa forma, os padrões de segurança e qualidade do app são mantidos. Verifique regularmente o histórico de exibição: Dê uma olhada no histórico de exibição de seu filho periodicamente para garantir que ele esteja assistindo ao conteúdo certo e descubra o que o interessa. Conteúdo educacional: Para maximizar o tempo gasto no YouTube Kids, incentive seu filho a explorar os canais e playlists educacionais.

Como excluir o perfil do YouTube Kid

Para excluir os perfis de crianças no YouTube, você pode fazer isso de duas maneiras. Aqui estão os métodos:

Com o aplicativo YouTube Kids, você pode excluir a conta do YouTube de seu filho.

Você pode excluir a conta ou perfil infantil do YouTube de uma criança por meio das configurações da conta principal vinculada à conta do YouTube da criança.

Como verificar a compatibilidade da Smart TV?

O YouTube Kids só pode ser ativado em Smart TVs compatíveis com o app YouTube Kids. Existe um aplicativo do YouTube Kids disponível para a maioria das Smart TVs modernas, especialmente aquelas que rodam Android TV ou usam Roku. Visite o site oficial do YouTube Kids ou verifique a loja de aplicativos em sua Smart TV para garantir a compatibilidade com seu modelo de TV específico.

Da mesa do autor

Então, é assim que você ativa o YouTube Kids usando kids.youtube.com/ativar link. Esperamos que agora você consiga lidar com o que seu filho assiste no YouTube. Mas, caso você tenha alguma dúvida sobre este assunto, deixe-nos saber na seção de comentários teremos o maior prazer em ajudá-lo.

LEIA TAMBÉM: