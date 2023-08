Atlântica Alimentos CONTRATA no Nordeste do país

A Atlântica Alimentos, empresa de alimentos da região Nordeste do país, composta por nordestinos cheios de garra e coragem, que valorizam trabalho e a força da união, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, conheça a lista de oportunidades:

Ajudante de Carregamento – Fábrica Armazenagem – Fortaleza – CE – Efetivo;

Assistente de Processos – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Classificação de Ovos – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Expedição de Ovos – Fortaleza – CE – Efetivo;

Banco de Talentos – Teresina – PI e Fortaleza – CE – Banco de talentos;

Estoquista – Classificação de Ovos – Fortaleza – CE – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Fortaleza – CE – Banco de talentos;

Jovem Aprendiz – Gente e Gestão – Fortaleza – CE- Aprendiz;

Motorista de Caminhão – Distribuição de Ovos – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre a Atlântica Alimentos

Sobre a empresa, podemos frisar que a Atlântica Alimentos iniciou com a produção de ração e hoje atua com a criação de aves, suínos e produção de ovos. Ademais, vale a pena finalizar dizendo que trata-se de uma empresa feita de gente que ama o que faz e sabe fazer bem feito. Confira alguns benefícios oferecidos:

Plano de Saúde – Opcional (empresa paga 50%);

Plano Odontológico;

Refeição na empresa;

Vale transporte;

Convênios com farmácias e instituições de ensino;

Descontos nos produtos.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!