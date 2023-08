Atlantica Hospitality OFERECE EMPREGOS por todo o Brasil

A Atlantica Hospitality, empresa que visa ser a melhor operadora de hospitalidade do Brasil, com quem hóspedes, investidores, parceiros e talentos querem estar, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre, veja a lista de vagas disponíveis:

Business Partner de RH – Presidente Prudente – SP – Recursos Humanos;

Garçom I – São José do Rio Preto – SP – Recepção / Garçom;

Estagiário (a) de Atração e Seleção – Barueri – SP – Recrutamento e Seleção;

Analista de Receitas – Barueri – SP – Hotelaria;

Jovem Aprendiz – Barueri – SP – Marketing;

Agente de Reservas – Rondonópolis – MT – Recepção;

Executivo (a) de Contas – Rondonópolis – MT – Venda Externa;

Camareira (o) – São Paulo – SP – Governança;

Estagiário (a) de Marketing – Barueri – SP – Marketing;

Gerente de Contas Lazer – Barueri – SP – Viagens;

Camareira (o) – Barueri – SP – Governança;

Gerente de Contas I – Goiânia – GO – Representação Comercial;

Agente de Reservas – Barueri – SP – Viagens;

Coordenador (a) de Recursos Humanos – Goiânia – GO – Recursos Humanos.

Mais sobre a Atlantica Hospitality

Sobre a empresa, vale a pena frisar que, fundada em 1999, a Atlantica Hospitality International fica sediada no estado de São Paulo e conta com um portfólio com mais de 170 empreendimentos, que agregam a oferta de mais de 28 mil quartos, em mais de 60 cidades no Brasil.

Além disso, possui mais de cinco mil colaboradores capacitados para atender da melhor forma seus investidores e hóspedes, por meio da transparência e da alta qualidade.

Pioneira no Brasil entre as administradoras de hotel, a Atlantica faz a gestão de locações e residenciais com serviços dentro da sua vertical Atlantica Residences. São quatro categorias de studios e apartamentos – m/ode, e/joy, u/rbit e e/pic –, além do endosso by Atlantica Residences para hotéis convertidos para o modelo de residenciais, todos localizados em regiões estratégicas e equipados com minicozinha.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Atlantica Hospitality já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



