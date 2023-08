Ator de \’Harry Potter\’ e esposa sofrem assalto ao chegarem ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O filme Medida Provisória estava indicado em 15 categorias, e venceu apenas uma: a de melhor atriz coadjuvante. A cerimônia da 22ª edição do prêmio foi apresentada pela atriz Cláudia Abreu e pelo ator e diretor Silvio Guindane.

Alfred Enoch em Harry Potter

Filho de uma mãe brasileira e de um pai britânico, Alfred Enoch é um dos atores mais badalados da nova geração britânica. Como dito, ele ficou conhecido internacionalmente por seu papel como Dino em sete filmes da franquia Harry Potter, uma das bem sucedidas da história do cinema mundial.

Mas foi na televisão que ele começou a ficar ainda mais conhecido por um papel de destaque. Enoch foi um dos protagonistas da série How The Get Away With Murder, protagonizada pela atriz Viola Davis. No seriado, ele participou de algumas temporadas interpretando o personagem Wes Gibbins.

Assaltos no Rio

Enoch não foi a primeira e certamente não será a última pessoa a ser vítima de um assalto na cidade do Rio de Janeiro. No último mês de maio, o secretário de Juventude da cidade, Salvino Oliveira foi assaltado no mesmo local. Bandidos o renderam, anunciaram o assalto e chegaram a o agredir.

O secretário chegou a precisar de atendimento médico por causa das agressões, mas não foram relatado ferimentos graves. Ele teve o seu celular e a sua aliança roubados. O celular, no entanto, foi localizado pouco tempo depois.