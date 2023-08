Atriz de voz de Harley Quinn, Arleen Sorkin, morta aos 67 anos

Arleen desempenhou o papel de Harley em 1992 em “Batman the Animated Series”, e ela deveria estar em apenas um show, mas sua temporada foi estendida várias vezes. Ela também interpretou Harley Quinn em vários videogames e filmes de animação.

Além de seu trabalho como Harley Quinn, ela interpretou Calliope Jones no programa “Days of Our Lives” da NBC.