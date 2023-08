ATUALIZAÇÃO no Bolsa Família EXCLUI famílias do pagamento

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já aprovou a distribuição dos repasses do Bolsa Família referentes a setembro. Por conta disso, o aplicativo oficial do programa está passando por atualizações de acordo com sua base de dados. Isso ocorre porque novos beneficiários estão sendo incluídos no programa, enquanto outros podem ter seus repasses bloqueados devido a verificações no Cadastro Único.

O aplicativo oficial do Bolsa Família (disponível para os sistemas Android e iOS) enviou uma mensagem aos beneficiários começo do mês. Assim, foi informando sobre os repasses para aqueles que se inscreveram no programa de transferência de renda no em junho e julho.

Conquanto, essa mensagem recebida pelos beneficiários contemplados pelo Bolsa Família em agosto foi mais ou menos assim:

“Aqueles que ainda não possuem o aplicativo podem baixá-lo gratuitamente na loja virtual do smartphone. Com o app, os beneficiários podem verificar o valor da parcela a ser recebida, possíveis descontos e a data de pagamento. Adicionalmente, o aplicativo costuma enviar notificações sobre quaisquer atualizações no programa. O acesso requer o uso do CPF e da senha cadastrada.”

Dessa forma, os beneficiários podem utilizar o aplicativo para obter informações atualizadas sobre seus pagamentos, além de receberem notificações sobre possíveis mudanças no programa. O acesso é feito mediante o uso do CPF e da senha cadastrada no momento da inscrição.

Bloqueios no Bolsa Família

Por outro lado, é importante destacar que alguns beneficiários podem não receber os repasses do programa de transferência de renda em agosto e setembro. Isso se deve à realização do pente-fino no Cadastro Único. Essa verificação cadastral tem como objetivo identificar famílias com irregularidades ou informações desatualizadas. Como resultado, é efetuado o bloqueio do cadastro, resultando na suspensão dos repasses do Bolsa Família.

Os beneficiários cujos benefícios foram bloqueados em agosto precisam estar atentos ao processo de atualização. Afinal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) concede um prazo de 60 dias para que o beneficiário compareça ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a fim de realizar a atualização cadastral. Durante esse procedimento, é necessário apresentar os documentos de todos os membros da família e também participar de uma entrevista conduzida pelos agentes do CRAS.

Caso o beneficiário não se apresente dentro do prazo estipulado, ele será excluído do Cadastro Único. Assim, perderá o acesso a todos os programas sociais, incluindo o Bolsa Família. No entanto, aqueles que conseguirem atualizar suas informações no CRAS terão o bloqueio removido e voltarão a receber os benefícios sociais do governo.



Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram seus repasses suspensos ainda poderão receber as parcelas retroativas que ficaram pendentes durante o período de bloqueio. Para isso, é necessário que a pessoa se dirija a uma agência da Caixa Econômica Federal com um documento original contendo foto. É importante observar que a Caixa deve liberar um calendário específico para o saque das parcelas retroativas.

Calendário de agosto do Bolsa Família

Apesar dos bloqueios, a Caixa Econômica Federal continua realizando os repasses do Bolsa Família. O pagamento segue as datas estipuladas no calendário oficial, as quais são organizadas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar.

Neste contexto, para esta segunda-feira (28), está previsto o depósito do repasse nas contas digitais do Caixa Tem dos beneficiários com o NIS finalizando em 7. Veja abaixo todas as datas de saque para o mês de agosto: