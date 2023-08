Aumento COLA 2024: Como é calculado o reajuste todos os anos?

To objetivo principal do Ajuste do custo de vida (COLA) é salvaguardar o poder de compra dos Segurança Social e Rendimento de Segurança Suplementar (SSI) benefícios contra os efeitos erosivos da inflação.

Este ajustamento baseia-se na subida percentual do Índice de Preços no Consumidor para Assalariados e Trabalhadores Escriturários Urbanos (IPC-W), observado a partir do terceiro trimestre do ano mais recente para o qual um COLA foi apurado para o terceiro trimestre do presente ano.

Nos casos em que não há aumento, não COLA é aplicado.

O IPC-W, uma métrica calculada pelo Bureau of Labor Statistics do Departamento do Trabalho, é o indicador oficial exigido por lei para a Administração da Segurança Social calcular COLAs.

De acordo com os últimos dados sobre preços ao consumidor divulgados, o ajustamento do custo de vida da Segurança Social projetado pode ser ligeiramente superior à estimativa de um mês atrás.

A Liga dos Idosos (TSCL) prevê agora que o COLA para 2024 poderá atingir três por cento.

O Índice de Preços ao Consumidor para Assalariados Urbanos e Trabalhadores Escriturários (IPC-W), o índice utilizado para determinar a COLAmostrou um aumento anual de apenas 2,3 por cento.

Contudo, a taxa média de inflação ao longo dos últimos doze meses aumentou ligeiramente, afectando o COLA previsão.

Com base nos dados de Junho, esta estimativa aumentou de 2,7 por cento no mês passado para três por cento.

Quais meses são usados ​​para calcular o COLA?

É importante notar que ainda há mais alguns meses de dados a serem coletados antes do COLA anúncio em outubro, o que significa que esta estimativa está sujeita a alterações.

O COLA é calculado com base na taxa de inflação do terceiro trimestre – abrangendo julho, agosto e setembro – aferida pelo IPC-W.

A média da taxa de inflação combinada destes três meses é calculada e depois comparada com a média do mesmo período do ano anterior.

A variação percentual entre as duas médias determina a extensão do COLA reajuste, aplicável aos cheques desembolsados ​​em janeiro de 2024.