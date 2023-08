Aumento COLA 2024: O que significa COLA e como funciona?

EA economia pode ser simultaneamente simples e complicada, pois há muitas partes móveis e as situações podem mudar com muita frequência no EUA.

A mudança de situações é o motivo pelo qual o ajuste do custo de vida (COLA) existe. Trata-se de um aumento da Renda Previdenciária e Suplementar da Previdência (SSI) para neutralizar os efeitos da alta de preços na economia, chamada de inflação.

Os COLAs são normalmente iguais ao aumento percentual no Índice de Preços ao Consumidor para Assalariados Urbanos e Trabalhadores Escriturários (CPI-W) para um período específico. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) representa os preços médios de uma cesta de bens e é usado para medir a inflação.

O COLA para 2023 é de 8,7%. Se alguém recebeu 10.000 dólares em benefícios da Previdência Social em 2022, seu benefício anual em 2023 totalizaria 10.870 dólares.

Como funciona o COLA?

O COLA depende de dois componentes: o CPI-W e a porcentagem de COLA contratada pelo empregador. O IPC determina a taxa de inflação e é comparado anualmente.

Quando os preços ao consumidor caem ou se a inflação não for alta o suficiente para justificar um aumento do COLA, os destinatários não recebem um COLA. Se não houver aumento de CPI-W, não haverá aumento de COLA.

Como calculo meu aumento de COLA?

Muitas vezes, as pessoas gostam de resolver os problemas com as próprias mãos. Para calcular seu próprio aumento de COLA para 2023, você pega seu pagamento mensal e o multiplica por 8,7%.

Em seguida, adicione esse número ao valor que recebeu em 2022. Isso mostrará o novo valor que receberá em 2023. Você também pode multiplicar o valor recebido em 2022 por 1 + 8,7%, ou 1,087.