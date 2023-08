O cenário tributário brasileiro está em constante evolução, e recentemente, o Congresso Nacional aprovou medidas que trazem mudanças significativas para os contribuintes.

Novas mudanças no Imposto de Renda: aumento da faixa de isenção e impacto da decisão do Carf

Duas informações importantes vieram à tona: a decisão do Carf em relação à cobrança de IR e CSLL sobre crédito presumido de ICMS e a aprovação da nova faixa de isenção do Imposto de Renda pelo Congresso, trazendo ajustes nas deduções mensais para diferentes faixas salariais.

Carf decide manter cobrança de IR e CSLL sobre crédito presumido de ICMS

Uma notícia que impacta diretamente a vida das empresas diz respeito à decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) de manter a cobrança de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o crédito presumido de ICMS.

Em suma, essa decisão traz implicações para as organizações que vinham buscando a isenção desses tributos sobre o crédito presumido, o que pode influenciar suas estratégias financeiras e contábeis.

Ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda: O que isso significa para os contribuintes? Em uma série de decisões que repercutiram no Congresso Nacional, a aprovação da nova faixa de isenção do Imposto de Renda ganha destaque.

Desse modo, a mudança estabelece que indivíduos com renda mensal de até R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos, estão isentos do pagamento do Imposto de Renda. Isso representa um aumento considerável, uma vez que a isenção anterior estava fixada em R$ 1.903.

Cálculos de impacto: novas faixas salariais e deduções mensais



A faixa de isenção foi ampliada para R$ 2.112, e para alcançar o patamar de isenção total de R$ 2.640, o governo estabeleceu um desconto automático de R$ 528. Essa mudança, entretanto, não se limita somente aos que ganham até dois salários mínimos.

A natureza do Imposto de Renda possibilita que ele incida apenas sobre os valores que ultrapassam as faixas isentas ou de tributação reduzida, o que significa que mesmo aqueles que ganham acima desse limite serão afetados, porém apenas sobre a parcela excedente.

A matemática por trás das deduções mensais

É importante destacar que o impacto nas faixas salariais será mínimo. Vamos considerar um exemplo: alguém que ganha R$ 4 mil por mês e se encaixa na faixa 4. Nesse caso, o imposto não incide sobre todo o salário, mas somente sobre a parte que ultrapassa a isenção. Para essa situação, a alíquota é de 22,5%. Portanto, no exemplo mencionado, os 22,5% incidirão somente sobre a parcela do salário que ultrapassa os R$ 2.640, causando um efeito suave nas finanças do contribuinte.

Deduções em números: novos valores vigentes

Desde maio, os novos valores das deduções já estão em vigor. Para aqueles que se enquadram na faixa 3 e recebem entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, a parcela a ser deduzida aumentou de R$ 354,80 (de acordo com a tabela anterior) para R$ 370,40 conforme a regra atual. Em suma, isso representa um montante de R$ 15,60, considerando a diferença.

Contudo, vale lembrar que essas alterações são válidas para todos os contribuintes que ganham mais de dois salários mínimos, sendo que aqueles que ganham até R$ 2.640 permanecem isentos do Imposto de Renda.

A alteração no IR e a decisão do Carf

Em conclusão, as mudanças nas faixas de isenção do Imposto de Renda e a decisão do Carf em relação à cobrança de IR e CSLL sobre crédito presumido de ICMS são aspectos cruciais do cenário tributário atual.

Embora as alterações nas deduções mensais tenham um impacto relativamente pequeno, elas refletem os esforços do governo em aprimorar a equidade fiscal e aliviar o peso tributário sobre os contribuintes de renda mais baixa.

Para compreender plenamente o impacto pessoal dessas mudanças, é aconselhável consultar um profissional de finanças ou contador, pois cada situação financeira é única e merece atenção individualizada.