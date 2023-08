Adepois de vivenciar dois anos onde Seguro Social ajustes de custo de vida (COLAs) atingiram seus níveis mais altos em 40 anos, é provável que os beneficiários observem um aumento mais contido em seus pagamentos mensais no próximo ano.

A métrica de inflação empregada pela Administração da Seguridade Social (SSA) para estabelecer o COLA anual aumentou 2,6% ao ano em julho, o primeiro dos três meses utilizados para apurar o valor final, previsto para divulgação em outubro.

Qual é o COLA estimado para 2024?

Analista econômico sênior do Bipartisan Policy Center Crack Emerson previu para a AARP que o COLA de 2024 se estabelecerá em torno de três por cento. Isso levaria a um aumento mensal aproximado de US$ 55 no benefício médio de aposentadoria do Seguro Social, que era de US$ 1.837 por mês em junho de 2023.

Esse aumento projetado marca uma diferença significativa em relação aos dois anos anteriores, que registraram COLAs de 5,9% e 8,7%, representando os ajustes de benefícios mais substanciais em termos de porcentagem desde o início dos anos 80.

Esses aprimoramentos desencadeados pela inflação elevaram o benefício médio de aposentadoria em US$ 92 em 2022 e US$ 146 no ano atual.

Embora isso possa parecer decepcionante para os beneficiários do Seguro Social, Sprick observou que o COLA é calculado meticulosamente para contrabalançar exatamente os aumentos de preços que os consumidores encontraram, medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor desde a determinação anterior do COLA.

Todos os tipos de benefícios, incluindo aposentadoria, invalidez, família e benefícios de sobrevivência, são afetados pelo ajuste COLA. Esse ajuste entra em vigor com o desembolso de dezembro dos pagamentos da Previdência Social, cuja maioria dos beneficiários receberá em janeiro de 2024.

Os COLAs da Previdência Social estão interligados com o Índice de Preços ao Consumidor para Assalariados Urbanos e Trabalhadores Escriturários (CPI-W), uma medida que mede as flutuações de preços para uma seleção de bens e serviços, abrangendo alimentos, energia e assistência médica. O Federal Bureau of Labor Statistics relata esse índice mensalmente.