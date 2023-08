Ausência de Wander Franco: Tampa Bay Rays falta jogador estrela em licença administrativa

Wander Franco não se juntará ao Raios de Tampa Bay no Tropicana Field na noite desta terça-feira. O shortstop dominicano está em licença administrativa devido a um acordo entre Liga Principal de Beisebol e a Associação de Jogadores da MLB (MLBPA).

Franco, que experimentou seu primeiro All-Star Game este ano, acertou com os Rays a entrada na lista restrita no dia 14 de agosto, que posteriormente foi prorrogada. A MLB e as autoridades da República Dominicana estão investigando mensagens nas redes sociais que sugerem o envolvimento de Franco em um relacionamento impróprio com um menor.

A declaração da MLB na terça-feira dizia: “De acordo com um acordo entre a MLB e a MLBPA, Wander Franco foi colocado em licença administrativa até novo aviso, enquanto a MLB continua sua investigação em andamento. Violência doméstica, agressão sexual e abuso infantil. Forneceremos mais comentários no momento apropriado.”

O raios seguido por sua própria declaração: “Apoiamos a decisão da MLB de colocar Wander Franco em licença administrativa. O Tampa Bay Rays está comprometido em manter altos padrões de integridade dentro e fora do campo. Agradecemos a compreensão de nossos fãs à medida que esta situação se desenrola. Não faremos mais declarações até que a MLB conclua seu processo”.

Licença administrativa não resulta em punição

De acordo com a Política Conjunta sobre Violência Doméstica, Violência Sexual e Abuso Infantil negociada pela MLB e pela MLBPA, os jogadores em licença administrativa continuam a receber salário e tempo de serviço. Franco recebeu seu salário de US$ 2 milhões enquanto estava na lista restrita na semana passada, parte de sua extensão de 11 anos e US$ 182 milhões assinada após a temporada de 2021.

Franco jogou pela última vez em 12 de agosto e negou as acusações em um vídeo ao vivo no Instagram em 13 de agosto. Ele não falou publicamente desde então e não viajou com o time na semana passada. Ele teria contratado um advogado nos EUA e um consultor jurídico na República Dominicana.