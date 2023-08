Aussie Grill OFERECE EMPREGOS em DUAS CAPITAIS; Veja!

A Aussie Grill, rede de restaurantes criada em 2019 e inaugurada na Arábia Saudita, pertence ao grupo Bloomin’ Brands International, está contratando novos funcionários no sudeste do país. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos em aberto e mais detalhes:

Auxiliar de Cozinha I – Shopping Eldorado – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha I – Shopping New York – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha II – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Shopping New York – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Salão – Shopping Eldorado – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Salão – Shopping New York – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – SP e RJ – Banco de talentos.

Mais sobre a Aussie Grill

Sobre a Aussie Grill, é interessante frisar que a rede chegou ao Brasil em 2020 com um serviço 100% delivery, focado exclusivamente na proteína do frango como carro-chefe do cardápio.

Trouxe um conceito Sweet and Spicy, com sanduíches e tiras de frango sempre com um toque de dulçor e uma pitada de picância, conquistando um lugar especial no coração dos brasileiros e das brasileiras. Agora, conta com 85 operações de delivery distribuídas pelo país e 2 unidades físicas, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A marca transborda personalidade jovem e descolada, assim como o seu público. Em resumo, é o “primo mais novo” do Outback, marca mais famosa da rede.

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas da Aussie Grill, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acompanhar o Notícias Concursos!