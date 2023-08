Austin Reaves revela ‘a parte mais engraçada’ sobre rumores de namoro de Taylor Swift

euAustin Reaves, armador do Los Angeles Lakers, apareceu recentemente no Full Send Podcast e revelou “a parte mais engraçada” sobre os rumores de que ele estava namorando a popstar Taylor Swift.

Reaves, 25, estava romanticamente ligado a Swift no início desta offseason e finalmente está negando os rumores, explicando como qualquer pessoa que o conhece pode garantir que ele nunca sai de casa.

“Todo mundo que me conhece sabe que não saio”, disse Reaves. “Então todo mundo estava tipo, ‘a parte mais engraçada de tudo isso é que Austin está em um bar’.”

Reaves também disse que não tem ideia de por que ou como começou o boato de que ele estava namorando Swift.

O armador não draftado está saindo de seu segundo ano com o Lakers e recentemente assinou um contrato de US$ 56 milhões por quatro anos.

Austin Reaves impressiona Kyrie Irving

Reaves está atualmente se preparando para a Copa do Mundo da Fiba de 2023 com a equipe dos EUA e impressionou Kyrie Irving com uma de suas jogadas.

Um clipe de Irving reagindo à jogada de Reaves se tornou viral no X, antigo Twitter, na sexta-feira, com o armador do Dallas Mavericks elogiando a estrela em ascensão.

“Alguém diga a Austin Reaves para ficar fora da clínica do técnico Handy”, disse Irving.

Phil Handy é um assistente técnico do Lakers e um dos treinadores favoritos de Irving com quem trabalhar.