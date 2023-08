Autoridades emitem atualização sobre incêndios florestais em Maui, com número de mortos chegando a 93, com expectativa de aumento

Tele incêndios florestais na ilha de Havaí foram devastadores para toda a ilha e para todos aqueles ao redor do mundo que têm uma ligação com essa parte do mundo.

Os incêndios foram centrados Maui e já mataram oficialmente 93 pessoas, mas parece que as autoridades esperam que esse número aumente à medida que iniciam o esforço para contabilizar as vítimas.

Já foi definido como o incêndio florestal mais mortal a ocorrer no Estados Unidos da América por mais de um século, mas os esforços para identificar quantas pessoas morreram apenas começaram.

Casas sendo marcadas à medida que são revistadas

Chefe de Polícia de Maui John Pelletier explicou que equipes com cães de cadáveres cobriram até agora apenas cerca de 3% da área afetada.

“Temos uma área que temos de conter que é de pelo menos 5 milhas quadradas e está cheia de nossos entes queridos”, observando que o número de mortos provavelmente aumentará e “nenhum de nós realmente sabe o tamanho disso ainda. .”

Pelletier disse que identificar os mortos é extremamente desafiador porque “recolhemos os restos mortais e eles se desfazem … Quando encontramos nossa família e nossos amigos, os restos mortais que encontramos são através de um incêndio que derreteu o metal”.

As equipes de busca marcam as casas com um X quando são revistadas e HR quando restos humanos são encontrados na propriedade.

“Será certamente o pior desastre natural que o Havaí já enfrentou”, disse. governador Josh Green disse no sábado.

“Só podemos esperar e apoiar aqueles que estão vivos. Nosso foco agora é reunir as pessoas quando pudermos, dar-lhes moradia e cuidados de saúde e depois voltar para a reconstrução.”