AUTORIZADO novos saques a partir de HOJE (30/08)

O Bolsa Família é um programa social criado pelo governo federal que visa ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ele oferece auxílio financeiro mensal para essas famílias, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida.

Neste artigo, vamos abordar os principais aspectos desse programa, desde os critérios de elegibilidade até as regras e calendário de pagamento.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que busca combater a pobreza e a desigualdade social. Ele foi criado em 2003 e, desde então, tem sido uma importante ferramenta de inclusão social no Brasil. O programa é coordenado pelo Ministério da Cidadania e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ser elegível ao Bolsa Família, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. A renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. Isso significa que a soma dos rendimentos de todos os membros da família dividida pelo número de pessoas deve ser menor ou igual a esse valor.

Vamos supor o exemplo de uma mãe que cria sozinha três filhos pequenos e trabalha como diarista, recebendo um salário de R$ 800 por mês. Nesse caso, a renda total da família é de R$ 800, e como são quatro pessoas no total, a renda por pessoa é de R$ 200.

Portanto, essa família se enquadra nos critérios de elegibilidade e tem direito a receber o Bolsa Família.

Como funciona o Bolsa Família?



O Bolsa Família funciona através do pagamento de um benefício mensal que varia de acordo com a composição familiar. Após uma reformulação realizada em março de 2023, o governo passou a pagar uma parcela fixa de R$ 600. Além disso, há bônus complementares para crianças de zero a seis anos, jovens entre sete e 18 anos, gestantes e lactantes.

As famílias que possuem crianças de zero a seis anos podem receber um bônus de R$ 150 para cada criança, limitado a duas crianças por família. Já os jovens de sete a 18 anos, gestantes e lactantes têm direito a um bônus de R$ 50. Além disso, o programa prevê o pagamento de um benefício de R$ 142 para cada membro do grupo familiar.

Quais são as regras do Bolsa Família?

As famílias beneficiárias do Bolsa Família devem cumprir algumas obrigações nas áreas de saúde e educação. Essas regras têm como objetivo garantir o acompanhamento e o desenvolvimento integral dos membros da família. São elas:

Realização do acompanhamento pré-natal: as gestantes devem comparecer regularmente às consultas de pré-natal, garantindo um cuidado adequado durante a gravidez. Acompanhamento do calendário nacional de vacinação: as crianças devem receber todas as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, garantindo a proteção contra diversas doenças. Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos: é importante monitorar o crescimento e o desenvolvimento das crianças, garantindo uma alimentação adequada e saudável. Frequência escolar mínima: as crianças de 4 a 5 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 60%, enquanto os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos devem ter uma frequência mínima de 75%, desde que não tenham concluído a educação básica. Atualização do Cadastro Único: as famílias devem manter o Cadastro Único atualizado, realizando a atualização a cada 24 meses. Esse cadastro é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão do programa.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com um calendário definido pela Caixa Econômica Federal. As datas de pagamento são determinadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de agosto:

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto

Ademais, o Bolsa Família é um programa social de extrema importância para o combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil. Ele oferece auxílio financeiro mensal para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida.

É fundamental que as famílias beneficiárias cumpram as regras do programa, garantindo o acompanhamento pré-natal, a vacinação, o cuidado nutricional e a frequência escolar dos membros da família. O pagamento do benefício é realizado mensalmente, de acordo com um calendário definido pela Caixa Econômica Federal.

O Bolsa Família tem sido uma importante ferramenta de inclusão social no Brasil, proporcionando oportunidades e condições melhores de vida para as famílias mais vulneráveis. É fundamental que o programa seja continuamente aprimorado e ampliado, para que cada vez mais brasileiros tenham acesso a esse benefício essencial.