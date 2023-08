Auxílio CESTA BÁSICA para inscritos no CadÚnico: como solicitar?

O Auxílio Cesta Básica é um benefício disponível para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade a garantirem sua alimentação e cuidados pessoais diários. Muitas pessoas desconhecem que podem ter direito a esse auxílio devido à escassez de informações. Neste artigo, vamos explicar como funciona o Auxílio Cesta Básica, como solicitar e quem tem direito a esse benefício.

Como funciona o Auxílio Cesta Básica?

O Auxílio Cesta Básica surgiu durante a pandemia de Covid-19 com o objetivo de ajudar as pessoas que enfrentavam dificuldades devido à doença e aos impactos econômicos negativos causados por ela. Através desse benefício, é possível receber itens de alimentação e kits de higiene pessoal.

Diferentemente do Bolsa Família, que é pago pelo Governo Federal, o Auxílio Cesta Básica é responsabilidade de cada estado brasileiro, cada um com suas próprias regras em relação ao benefício. O objetivo é garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade possam suprir suas necessidades básicas de forma adequada.

Quem tem direito ao Auxílio Cesta Básica?

As regras para receber o Auxílio Cesta Básica podem variar entre os estados brasileiros. No entanto, existem requisitos recorrentes que incluem ter uma renda de até três salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição no CadÚnico é importante para comprovar a necessidade do auxílio.

Existem algumas famílias que não têm direito a receber o benefício, como aquelas que receberam renda mensal durante o último ano, possuem pessoas que recebem seguro-desemprego ou benefícios previdenciários, recebem outros programas sociais do governo, com exceção do Bolsa Família, ou têm servidores públicos na família.

Como solicitar o Auxílio Cesta Básica?

O processo de solicitação do Auxílio Cesta Básica também pode variar de acordo com o estado. Geralmente, o representante familiar deve se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade onde reside. Lá, será possível obter informações sobre a possibilidade de receber o Auxílio Cesta Básica ou outros benefícios sociais.



Uma forma simples de consultar a situação familiar no CadÚnico é acessar o site oficial do Governo Federal, onde é possível realizar uma consulta sobre os dados do cadastro único. Além disso, é possível encontrar o posto de atendimento presencial mais próximo da residência da família.

Outros benefícios disponíveis

Além do Auxílio Cesta Básica, existem outros benefícios disponíveis para as famílias em situação de vulnerabilidade. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa social do Governo Federal que auxilia famílias em condição de pobreza e extrema pobreza. O benefício é pago mensalmente e varia de acordo com a composição familiar e a renda per capita.

Outro benefício é o Auxílio-Gás, que é um complemento ao Bolsa Família. Ele permite que as famílias beneficiadas comprem botijões de gás de cozinha a preços mais acessíveis. Esse auxílio é concedido de acordo com a quantidade de membros da família.

É importante que as famílias em situação de vulnerabilidade conheçam todos os benefícios aos quais têm direito e busquem informações sobre como solicitar e receber esses auxílios.

Conclusão

O Auxílio Cesta Básica é um benefício importante para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade a garantirem sua alimentação e cuidados pessoais diários. Embora muitas pessoas desconheçam esse auxílio, é possível solicitar e receber o benefício através do Cadastro Único e dos órgãos responsáveis em cada estado.

Além do Auxílio Cesta Básica, é fundamental que as famílias em situação de vulnerabilidade conheçam outros benefícios disponíveis, como o Bolsa Família e o Auxílio-Gás, para garantir uma melhor qualidade de vida.

Lembre-se sempre de buscar informações atualizadas sobre os benefícios e os requisitos necessários para recebê-los. Através desses auxílios, é possível enfrentar as dificuldades financeiras e garantir o bem-estar das famílias brasileiras.