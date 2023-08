Auxílio de R$ 15 milhões foi pago para os brasileiros; veja quem pode

O Governo do Estado do Ceará anunciou um novo auxílio para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. O benefício, conhecido como Cartão Mais Infância, tem como objetivo proporcionar ajuda às famílias que possuem crianças com idade de 0 a 6 anos incompletos e que tenham renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Neste artigo, vamos explicar como funciona o Cartão Mais Infância, quem pode receber e como solicitar este benefício mensal.

O Que é o Cartão Mais Infância?

O Cartão Mais Infância é um programa do Governo do Estado do Ceará que visa retirar as famílias da linha da pobreza extrema, oferecendo recursos para suprir suas necessidades básicas. O benefício é destinado às famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo programa, garantindo uma transferência de renda mensal.

De acordo com a Secretaria da Proteção Social (SPS) do Estado do Ceará, o combate à fome é uma das prioridades e um compromisso do Governo. O Cartão Mais Infância é uma ação concreta nesse sentido, proporcionando auxílio financeiro às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

Quem Pode Receber?

Para receber o Cartão Mais Infância, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter crianças com idade de 0 a 6 anos incompletos na família. Possuir renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Morar no Estado do Ceará.

As famílias que moram em residências improvisadas, sem banheiro ou sanitário, ou que vivem em alojamentos e pensões têm prioridade no recebimento do benefício.

Como Solicitar?

O processo de solicitação do Cartão Mais Infância é realizado com base nos dados do Cadastro Único do Governo Federal. As famílias que se enquadram nos critérios do programa são selecionadas e a relação é repassada aos municípios.



Você também pode gostar:

No entanto, as famílias também podem procurar um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para consultar a disponibilidade do benefício. É importante ressaltar que o benefício é pago por família, não por criança.

Passo a Passo para Solicitar o Cartão Mais Infância

Para solicitar o Cartão Mais Infância, siga o passo a passo abaixo:

Verifique se sua família se enquadra nos critérios do programa. Caso se enquadre, consulte a disponibilidade do benefício no CRAS mais próximo. Apresente os documentos necessários, como RG, CPF , comprovante de residência e comprovante de renda. Aguarde a análise dos dados pela equipe responsável. Em caso de aprovação, você receberá o Cartão Mais Infância e poderá utilizar o benefício mensalmente.

Valor do Auxílio e Pagamento

Cada família que recebe o Cartão Mais Infância tem direito a um auxílio de R$ 100 mensais. O pagamento é realizado pelo Banco do Brasil e o valor total destinado às famílias participantes soma mais de R$ 120 milhões.

Em síntese, o Cartão Mais Infância é um benefício importante para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade social no Estado do Ceará. Com o objetivo de combater a fome e diminuir a desigualdade, o programa oferece auxílio financeiro mensal para suprir as necessidades básicas das famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos incompletos. Assim, se você se enquadra nos critérios do programa, não deixe de buscar informações e solicitar o Cartão Mais Infância para garantir esse importante suporte financeiro.