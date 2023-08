AUXÍLIO GÁS DE R$108: Últimos dias de pagamentos

O Auxílio Gás está entrando em sua última semana de pagamentos. Até o dia 31 de agosto, o Governo Federal vai liberar parcelas no valor de R$ 108 aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 7, 8, 9 e 0. No entanto, é importante ressaltar que esse benefício possui uma característica única em relação aos demais: a liberação ocorre a cada dois meses. Portanto, após a finalização dos repasses em agosto, as famílias beneficiárias só receberão novos valores em outubro.

Quem tem direito ao Auxílio Gás? E o valor do benefício?

O Auxílio Gás é destinado às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, até R$ 660, e que estejam cadastradas no CadÚnico. Além disso, o benefício também é concedido aos usuários que estão inclusos ou desejam ingressar em outros programas sociais que utilizam o mesmo sistema de cadastro.

Uma informação importante é que o valor do auxílio nunca é fixo. Isso ocorre porque o governo considera os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o preço médio do botijão de gás de 13 kg. Em agosto, o valor do auxílio é de R$ 108, uma diferença de apenas um real em relação ao benefício de junho, que era de R$ 109.

Interrupção dos pagamentos em setembro: quando o governo vai liberar o benefício novamente?

Mesmo com o orçamento bloqueado, o Ministério do Desenvolvimento Social garante que o benefício será pago até dezembro. Dessa forma, os beneficiários em breve poderão consultar a parcela de outubro através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem (disponíveis para Android e iOS). Além disso, o telefone 111 estará disponível para contato.

Confira abaixo o calendário com as datas de pagamento das próximas parcelas do Auxílio Gás, de acordo com o final do NIS:

Final do NIS Data de Pagamento 1 18/10 2 19/10 3 20/10 4 23/10 5 24/10 6 25/10 7 26/10 8 27/10 9 30/10 0 31/10

Fonte: Governo Federal



Com essas informações, fica claro que o Auxílio Gás é um benefício importante para as famílias de baixa renda, garantindo o acesso a um item essencial como o botijão de gás. A interrupção temporária dos pagamentos em setembro não significa que o programa será encerrado, mas sim uma medida para adequar o orçamento. Portanto, os beneficiários devem ficar atentos às datas de pagamento e utilizar os canais de comunicação disponíveis para esclarecer dúvidas e obter informações atualizadas sobre o benefício.