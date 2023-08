Auxílio-Gás tem NOVA DATA em agosto; confira os pagamentos

Há alguns anos, o Auxílio-Gás, em conjunto com o Bolsa Família, tem sido um dos principais pagamentos oferecidos pelo Governo Federal. Essa é uma ajuda considerável para pessoas em situação de vulnerabilidade social no país. Desse modo, algumas famílias têm a oportunidade de receber periodicamente ambos os auxílios, o que contribui para o orçamento mensal e para a renda familiar.

Se você é parte do grupo de beneficiários que tem direito ao Bolsa Família e ao Auxílio-Gás, continue lendo o artigo a seguir. Assim, você ficará informado sobre as datas de depósito e antecipação desses pagamentos.

Antecipação do Auxílio-Gás

É fundamental, primeiramente, compreender algumas informações a respeito do Auxílio-Gás. Em primeiro lugar, esse benefício não é disponibilizado todos os meses, mas, sim, a cada dois meses. Portanto, o pagamento está previsto para agosto, uma vez que não ocorreu em julho e também não ocorrerá em setembro.

Adicionalmente, as transferências desse benefício estão sincronizadas com o calendário de pagamentos do Bolsa Família. Este atende a uma parcela maior de cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico). Vale ressaltar que o Auxílio-Gás não é concedido a todos os beneficiários, pois sua distribuição é mais restrita e inclui aqueles que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Neste mês, há uma antecipação nos pagamentos para dois grupos específicos. O valor da parcela é calculado com base na média nacional do botijão de gás de 13 quilos, conforme apurado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Como sacar os valores

Para efetuar saques dos benefícios, os cidadãos têm opções convenientes disponíveis:

Aplicativo CAIXA Tem – Os valores são movimentados pelo app, o que elimina a necessidade de visitar uma agência bancária para realizar saques;

Cartão do programa – Além disso, é possível utilizar o cartão associado ao programa para efetuar compras em estabelecimentos comerciais, utilizando a função de débito. Também é viável realizar saques nos terminais de autoatendimento, em casas lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e nas agências da CAIXA.



O app Caixa Tem

Como citado, os beneficiários podem usar o cartão de débito virtual do programa para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros tipos de estabelecimentos. Isso é viabilizado através de um QR Code. Ademais, essa opção está disponível em mais de nove milhões de máquinas de cartão distribuídas por todo o país.

O aplicativo também permite a realização de transferências via PIX. Além disso, possibilita o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e outros boletos.

Ademais, o próprio app possibilita a geração de um token que pode ser utilizado para efetuar saques nas unidades lotéricas, nos correspondentes CAIXA Aqui e nos terminais de autoatendimento. Essas opções oferecem flexibilidade aos beneficiários para acessar seus recursos de maneira conveniente e de acordo com suas necessidades.

Confira o cronograma para ambos os benefícios

Por fim, agora que você compreende como ocorre o pagamento desses auxílios, veja abaixo as datas oficiais de liberação do Auxílio-Gás e do Bolsa Família em agosto, a fim de se preparar para o recebimento:

18 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 1;

21 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 2 (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 3;

23 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 4;

24 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 5;

25 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 6;

28 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 8;

30 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 9;

31 de agosto: Depósito dos dois benefícios para beneficiários com NIS terminando em 0.

Então, se você necessitar verificar os detalhes do seu benefício, como parcelas individuais de ambos os auxílios, bem como pagamentos adicionais, pode acessar: