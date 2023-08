AUXÍLIO TAXISTA: Saiba tudo!

Quando se trata de ser um motorista de táxi, é difícil ignorar os desafios financeiros que acompanham o aumento dos preços dos combustíveis. Felizmente, o governo federal oferece um benefício emergencial conhecido como Auxílio Taxista para ajudar esses profissionais. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre esse programa e como você pode se qualificar para receber essa assistência financeira.

O que é o Auxílio Taxista?

O Auxílio Taxista, também referido como Benefício Social para os Motoristas de Táxis (TAC-Taxista), é um programa estabelecido pelo governo federal com o objetivo de auxiliar os motoristas de táxi a lidar com o aumento nos preços dos combustíveis, como gasolina, álcool e diesel.

Quem tem direito ao Auxílio Taxista?

Para ser elegível ao Auxílio Taxista, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo programa. São eles:

Possuir uma carteira de habilitação ( CNH ) e CPF válidos e regulares.

Ser um motorista de táxi com registro (alvará) regular, emitido até 31/05/2022.

Ter os documentos mencionados acima devidamente regularizados, além de ser titular de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital.

Alternativamente, é possível ser detentor de uma autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital.

É importante destacar que motoristas com CPF cancelado, suspenso ou nulo não têm direito ao Auxílio Taxista. Portanto, a regularidade dos documentos, como CNH e CPF, juntamente com o registro e a autorização do táxi, emitidos pelas autoridades competentes, são requisitos fundamentais para receber o benefício.

Documentos Necessários

Uma vantagem do Auxílio Taxista é que não é necessário apresentar documentação adicional para a Prefeitura. Desde que você esteja com os documentos regulares e atenda aos requisitos determinados pelo governo federal, você tem direito ao benefício. A prefeitura será responsável por encaminhar os dados dos taxistas registrados ao Ministério do Trabalho e Previdência. No entanto, caso tenha dúvidas, é recomendado entrar em contato com a prefeitura de sua cidade para se certificar de que as informações foram repassadas dentro do prazo previsto.

Consulta ao Auxílio Taxista



Para acompanhar o andamento do Auxílio Taxista e verificar se há algum motivo para o não recebimento do benefício, os taxistas podem consultar as informações no Portal Emprega Brasil ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e iOS. É importante ressaltar que essas informações serão disponibilizadas apenas para os taxistas informados pelas prefeituras. Caso haja dúvidas, o Ministério do Trabalho e Previdência recomenda entrar em contato pelo número 158.

Previsão de Cadastramento e Pagamento

O pagamento do Auxílio Taxista será feito em 6 parcelas por meio da Caixa Econômica Federal. Os motoristas receberão o valor diretamente em suas contas bancárias e também poderão acessar o benefício por meio do aplicativo CAIXA Tem. Uma vantagem desse sistema é que não será necessário realizar saques presenciais do benefício, pois ele poderá ser utilizado e movimentado diretamente pela internet, por meio dos aplicativos oficiais da Caixa.

Confira abaixo o calendário específico de pagamento do Auxílio Taxista:

Previsão de Cadastramento Início Fim 25/7 2/8 16/8 15/8 30/8 20/8 12/7 24/9 16/9 7/11 19/11 11/11 28/11 11/12

É importante ressaltar que o valor total previsto para o Auxílio Taxista é de R$6.000,00, dividido em 6 parcelas de R$1.000,00. No entanto, é válido estar ciente de que esse valor pode ser alterado de acordo com a quantidade de motoristas de táxi cadastrados no programa.

Como Solicitar o Auxílio Taxista

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, não é necessário que os motoristas de táxi realizem uma ação específica para se cadastrarem no programa. A responsabilidade pelo envio das informações dos taxistas registrados fica a cargo das prefeituras. Portanto, se você é um taxista, é importante entrar em contato com os gestores do seu município para obter mais informações sobre o encaminhamento dos dados dentro do prazo estabelecido. Caso tenha dúvidas sobre a inclusão de suas informações pessoais, o ministério recomenda buscar esclarecimentos junto às autoridades municipais responsáveis pela coordenação do Auxílio Taxista.

Diferenças entre o Auxílio Taxista e o Auxílio Caminhoneiro

É importante ressaltar que o Auxílio Taxista e o Auxílio Caminhoneiro são dois benefícios emergenciais distintos, destinados a grupos de trabalhadores diferentes. Enquanto o Auxílio Caminhoneiro é direcionado a transportadores autônomos de cargas, o Auxílio Taxista é destinado aos motoristas de táxi com licença regular para prestar esse serviço. Embora ambos os benefícios tenham como objetivo ajudar os profissionais a enfrentar as variações nos preços dos combustíveis, é fundamental compreender que eles são direcionados a grupos profissionais específicos.

Importante iniciativa

O Auxílio Taxista é uma importante iniciativa do governo federal para apoiar os motoristas de táxi diante dos desafios financeiros causados pelo aumento nos preços dos combustíveis. Se você é um taxista, verifique se você atende aos requisitos necessários e busque informações junto às autoridades municipais para garantir que você receba o benefício. Lembre-se de consultar regularmente o Portal Emprega Brasil ou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital para acompanhar o andamento de sua solicitação.