Avanços promovidos pelo governo Ronaldo Lopes incluem Penedo no Cidades 2030, programa da ONU e do Governo de Alagoas

Os trabalhos desenvolvidos na gestão Ronaldo Lopes/João elevam a autoestima do povo penedense e mantém o município em lugar de destaque no cenário estadual, nacional e internacional.

Selecionada em editais extremamente rigorosos, Penedo é a única cidade brasileira que não é capital de estado entre os doze municípios Destino Turístico Inteligente do programa Futuro Turismo Brasil.

Da mesma forma, os avanços do governo atual colocam Penedo na restrita rede mundial de Cidades Criativas, condição que apenas a Cidade dos Sobrados e o Rio de Janeiro se encontram para chancela da Unesco, setor da Organização das Nações Unidas (ONU).

Agora, a ONU reconhece novamente os méritos da capital do Baixo São Francisco, inserida no Programa ONU Habitat/Cidades 2030, lançado nesta segunda, 21, em Maceió.

A iniciativa de apoio ao desenvolvimento sustentável é realizada em parceria com o Governo de Alagoas e contempla apenas quatro municípios alagoanos: Penedo, Santana do Ipanema, União dos Palmares e Maragogi.

“Esta agenda de trabalho da ONU é desenvolvida nos mais diversos países, direcionada para a questão social das pessoas mais carentes, principalmente moradia, e Penedo já vem trabalhando nesse sentido de melhorar a condição de vida da nossa população”, explica Ronaldo Lopes, responsável por investimentos em infraestrutura e urbanismo na cidade.

Para o gestor penedense, a inclusão em todos esses programas “amplia políticas públicas para que nós possamos avançar cada vez mais rápido, no sentido de dar condições dignas às famílias pendentes, principalmente as de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social”.

Membro da comissão local do ONU Habitat, o Secretário Municipal de Turismo e Economia Criativa Jair Galvão ressalta que “Penedo se destaca cada vez mais como um município que desenvolve um trabalho com planejamento integrado, com foco na sustentabilidade e em rede com outros municípios e a gestão do prefeito Ronaldo Lopes tem sido escolhida por diversos programas e organismos internacionais por sua responsabilidade social e compromisso com a agenda 2023 das Nações Unidas”.

“Nós ficamos muito satisfeitos em participar agora da ONU Habitat, inclusive porque é um trabalho prioritário da nossa gestão, temos nossa comissão atuando e ontem houve o lançamento oficial, com o governador Paulo Dantas, que não tem faltado em dar apoio à nossa cidade e fazendo um grande trabalho por Alagoas”, afirma Ronaldo Lopes.

E uma das ações do ONU Habitat com resultados positivos incontestáveis é o Vida Nova nas Grotas, implantado pelo ex-governador Renan Filho em Maceió. Depois da capital, Penedo foi a segunda cidade alagoana contemplada com investimentos realizados pelos governos estadual e municipal, parceria que transformou a comunidade Brasília, situada no Barro Vermelho, em um lugar muito melhor de se viver.

“Agora, estamos concluindo o Vida Nova nas Grotas no Oiteiro e deveremos inaugurar as obras na próxima semana, com o Governador Paulo Dantas”, informa Ronaldo Lopes, acrescentando que o bairro Castro Alves será o próximo beneficiado com o Vida Nova nas Grotas em Penedo.

O governador Paulo Dantas destacou a expectativa em mudar o futuro dos alagoanos. “São parcerias como esta que nos enchem de orgulho de formalizar, porque sei que estamos trabalhando para que Alagoas se desenvolva mais e com qualidade, oferecendo as melhores oportunidades para os gestores. É trabalhando em parceria que vamos mudar Alagoas”, declarou o gestor para a reportagem da Agência Alagoas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Pei Fon/Agência Alagoas