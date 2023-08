Aviso de LeBron James antes da nova temporada da NBA: eu não me canso

NLenda BA Lebron James disse que não se sente cansado antes da temporada de 39 anos.

O Los Angeles Lakers O atacante fez sua estreia profissional em 2003, mas 20 anos depois comentou que ainda se sente apto para competir.

James registrou uma média de 28,9 pontos, 8,3 rebotes e 6,8 assistências em 55 jogos em 2022/23 e foi All-Star pela 19ª vez, provando que ainda é tão mortal como sempre.

E em vídeo postado nas redes sociais, o tetracampeão garantiu que ninguém ficou com falsas impressões sobre sua capacidade de continuar.

Conhecido por investir muito tempo e dinheiro cuidando de seu corpo, James foi filmado trabalhando duro antes da próxima temporada que começa em outubro.

Lebron James impressiona com seu físico enquanto se exercita na academia

“Não significa nada”, disse o homem de 38 anos. “O cansaço está apenas na mente. Você diz a si mesmo que está cansado, que vai ficar cansado. Eu não fico cansado.”

Lakers quer voltar à boa forma

James entra em sua quinta temporada com o Lakers e tentará impulsioná-los de volta à glória dos play-offs após uma corrida decepcionante pós-2020.

Depois do seu triunfo sobre o calor de Miami durante a temporada COVID, o Lakers terminou em 7º, 11º (perdendo todos juntos) e 7º novamente em 2022/23.

O Lakers se classificou para os play-offs e eliminou o Memphis Grizzlies em seis jogos, depois eliminou o Golden State Warriors em seis antes de ser derrotado pelo Denver Nuggets nas finais da conferência.

O famoso time de Los Angeles tentará dar um passo adiante em 2023/24, chegando às finais da NBA após adquirir Gabe Vicente do Heat com um contrato de US$ 11 milhões por ano.