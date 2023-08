AVISO GERAL sobre o novo cartão de crédito da Amazon; Veja detalhes

A Amazon anunciou há alguns dias o lançamento de seu cartão de crédito, o qual chega ao mercado em duas versões, o cartão Amazon e o cartão Amazon Prime, ambos contando com diversos benefícios. Um desses benefícios é o cashback, que para quem não conhece, se trata de um dinheiro devolvido aos clientes após realizar uma compra, ou seja, uma espécie de desconto.

Sendo assim, os clientes que possuem o cartão de crédito da Amazon podem contar com até 5% de cashback em suas compras, o que implica receber de volta 5% do valor em dinheiro. No entanto, existem variações deste cashback da Amazon, que se inicia em 1%. Confira a seguir a divisão do cashback no cartão:

1% de cashback para estabelecimentos como postos de gasolina, entre outros, disponível para todos os portadores do cartão de crédito;

2% de cashback para outros tipos de estabelecimentos, como restaurantes, farmácias, entretenimento, viagens e compras internacionais, também disponível para todos os portadores;

3% de cashback em pontos para todas as compras feitas no site da Amazon Brasil, destinado aos clientes que possuem o cartão de crédito, mas não assinam o Amazon Prime;

5% de cashback em pontos para todas as suas compras feitas no site da Amazon Brasil, recursos que é exclusivo para os clientes assinantes da Amazon Prime;

Com isso, observa-se que existem distinções no funcionamento do cartão de crédito para clientes que não assinam o serviço Amazon Prime. Este é um serviço pago da Amazon que oferece aos usuários acesso a serviços adicionais, como, por exemplo, o Prime Video, um serviço de streaming.

Demais benefícios do cartão de crédito

O cartão de crédito da Amazon irá funcionar de maneira semelhante aos cartões de lojas varejistas, como Casas Bahia, Magazine Luiza, Renner, entre outras. Dessa forma, a empresa informou que as compras feitas com o cartão no site Amazon Brasil terão mais opções de parcelamento.

Atualmente, o site da Amazon Brasil permite o parcelamento máximo das compras em até 10 vezes sem juros, para os cartões comuns. Por outro lado, com o cartão de crédito da empresa, as compras no site poderão ser parceladas em até 15 vezes sem nenhuma cobrança adicional.

Além disso, o cartão de crédito da Amazon também conta com outros benefícios. Nesse sentido, o cartão da empresa não possui anuidade, ou seja, não existe nenhuma cobrança adicional pelo seu uso. Isso significa que o usuário apenas paga a fatura do cartão com seus gastos em compras.

Programa de pontos da Amazon



A Amazon também divulgou a criação de um programa de pontos para seus novos cartões de crédito. Sendo assim, em parceria com a GoPoints, uma plataforma de fidelidade será criada.

Os pontos serão acumulados através do cashback nas compras, como explicado anteriormente, e creditados na conta Amazon do cliente. Isso será feito de maneira automática em até cinco dias úteis após a confirmação de pagamento da fatura do cartão de crédito.

Desta maneira, os pontos poderão ser utilizados no resgate de produtos no site da Amazon, assim como para a mescla de pontos e dinheiro, através da Amazon Wallet. Por fim, a empresa também informou que serão creditados Pontos de Boas-Vindas para os clientes que solicitarem o novo cartão de crédito.