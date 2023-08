AVISO IMPORTANTE! Consignado do INSS para quem só recebe BPC só sairá depois de decisão do STF

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que o empréstimo consignado para os cidadãos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) só será liberado após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. De acordo com o comunicado do instituto, qualquer decisão só será tomada após o trânsito em julgado na esfera judicial. Essa medida visa garantir a segurança jurídica e evitar possíveis recursos no futuro.

A espera pelo julgamento

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito descontado diretamente do benefício, seja ele aposentadoria, pensão ou salário. No caso do BPC, que é um benefício assistencial pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, não há autorização em lei para esse tipo de empréstimo. Embora a liberação tenha sido aprovada e publicada, a questão está sendo questionada no STF por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.223 proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

A ADI busca limitar os empréstimos para o público vulnerável e questionar o aumento do limite de comprometimento da renda dos empregados celetistas e dos beneficiários do INSS, que passou de 35% para até 45%. O processo está sob a relatoria do ministro Kassio Nunes Marques, que anteriormente já havia julgado constitucional o crédito consignado para quem recebe o BPC. No entanto, o julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, aguardando uma decisão final.

A importância da decisão do STF

A decisão do STF sobre a legalidade do empréstimo consignado para quem recebe o BPC é de extrema importância para a população economicamente vulnerável. A advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), acredita que o INSS está correto em aguardar a manifestação do STF antes de tomar qualquer decisão. Ela argumenta que a concessão desse tipo de crédito pode comprometer ainda mais a renda daqueles que já se encontram em situação de miserabilidade.

Bramante ressalta que as pessoas que têm direito ao BPC comprovam sua situação de extrema pobreza. Portanto, se essas pessoas contraírem empréstimos, sua renda mensal será ainda mais reduzida, comprometendo sua subsistência. Segundo a educadora financeira Cintia Senna, da Dsop, o INSS agiu com prudência ao aguardar a autorização do STF, já que a liberação de crédito para esse público requer uma educação financeira adequada. Ela destaca que até mesmo aposentados, que recebem benefícios vitalícios, podem ficar expostos à inadimplência.

Cuidados ao solicitar o empréstimo consignado do INSS

É importante ter cuidado ao solicitar o empréstimo consignado, mesmo que seja uma modalidade com juros mais baixos devido ao desconto direto no benefício. Cintia Senna alerta sobre a possibilidade de fraudes e ressalta a importância de estar atento para evitar problemas futuros. Ela enfatiza que é necessário ter muito cuidado ao contrair esse tipo de empréstimo, pois pode trazer mais trabalho e dificuldades do que facilidades.



Adriane Bramante destaca a necessidade de encontrar soluções de crédito para pessoas que estão à margem do sistema financeiro. Muitas vezes, essas pessoas têm dificuldade em obter empréstimos em bancos para realizar reparos em suas casas ou comprar itens essenciais. Nesse sentido, o empréstimo consignado pode ser uma alternativa para ajudar essa parcela da população, desde que seja utilizado de forma consciente e responsável.

Taxas de juros controladas pelo CNPS

No caso do INSS, as taxas de juros do empréstimo consignado são controladas pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Recentemente, o CNPS limitou os juros cobrados para 1,91% ao mês. Essa regulamentação busca garantir que os beneficiários não sejam prejudicados por taxas abusivas. Vale ressaltar que a lei que liberou o empréstimo consignado para os beneficiários do BPC foi aprovada em junho e permite o comprometimento de até 35% do benefício com o empréstimo.

Condições para receber o BPC

O BPC é um benefício assistencial pago a idosos e pessoas com deficiência que fazem parte de famílias de baixa renda. Não é necessário ter contribuído com a Previdência Social, e a renda per capita da família deve ser de até um quarto do salário mínimo. Atualmente, isso corresponde a R$ 330 por mês. Esse benefício é destinado a pessoas idosas com idade a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem dificuldades em seu dia a dia.

Proteção ao Beneficiário do BPC

O empréstimo consignado para os beneficiários do BPC aguarda o julgamento do STF para ser regulamentado e oferecido. O INSS tomou a decisão de aguardar a manifestação do tribunal para garantir a segurança jurídica e evitar possíveis problemas no futuro. Essa medida é importante para proteger os beneficiários do BPC, que já se encontram em situação vulnerável. É fundamental que as decisões relacionadas a crédito sejam tomadas de forma responsável, visando garantir o bem-estar financeiro da população.